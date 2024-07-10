Горячие бутерброды – идеальное блюдо для сытного обеда и ужина. Готовить их можно с фаршем, колбасой, сыром, овощами.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных горячих бутербродов, с мясным фаршем.

Ингредиенты:

1 нарезной батон

300 г фарша

2-3 шт лука

2 яйца

Соль, перец

По желанию можно добавить зелень и сыр

Дополнительно понадобится масло для жарки

Способ приготовления:

1. Фарш смешайте со специями, солью, перцем, яйцами, лук можно измельчить ножом, можно натереть на терку, а еще лучше перебить блендером.

2. Масло разогрейте.

3. Выложите фарш на кусок хлеба и обжарьте до готовности.

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