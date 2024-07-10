Горячие бутерброды с фаршем: рецепт блюда для перекуса

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Горячие бутерброды

Горячие бутерброды – идеальное блюдо для сытного обеда и ужина. Готовить их можно с фаршем, колбасой, сыром, овощами. 

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Сытные бутерброды

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных горячих бутербродов, с мясным фаршем. 

Рецепт блюда

Ингредиенты: 

  • 1 нарезной батон
  • 300 г фарша
  • 2-3 шт лука
  • 2 яйца
  • Соль, перец
  • По желанию можно добавить зелень и сыр
  • Дополнительно понадобится масло для жарки

Способ приготовления: 

1. Фарш смешайте со специями, солью, перцем, яйцами, лук можно измельчить ножом, можно натереть на терку, а еще лучше перебить блендером. 

Фарш для блюда

2. Масло разогрейте. 

Приготовление бутербродов

3. Выложите фарш на кусок хлеба и обжарьте до готовности.

Готовые горячие бутерброды

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