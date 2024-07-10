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Горячие бутерброды с фаршем: рецепт блюда для перекуса
Горячие бутерброды – идеальное блюдо для сытного обеда и ужина. Готовить их можно с фаршем, колбасой, сыром, овощами.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных горячих бутербродов, с мясным фаршем.
Ингредиенты:
- 1 нарезной батон
- 300 г фарша
- 2-3 шт лука
- 2 яйца
- Соль, перец
- По желанию можно добавить зелень и сыр
- Дополнительно понадобится масло для жарки
Способ приготовления:
1. Фарш смешайте со специями, солью, перцем, яйцами, лук можно измельчить ножом, можно натереть на терку, а еще лучше перебить блендером.
2. Масло разогрейте.
3. Выложите фарш на кусок хлеба и обжарьте до готовности.
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