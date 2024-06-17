Горячие бутерброды можно готовить с любыми начинками, среди которых самые популярные – сыр, колбаса, зелень, тунец. Стоит отметить, что готовить бутерброды можно как в духовке, так и на сковороде.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сытных горячих бутербродов с грибами, сыром и луком.

Ингредиенты:

хлеб

шампиньоны

лук

сыр твердый

крем-сыр

масло

зелень

соль, перец

Способ приготовления:

1. Грибы и лук нарежьте мелко, обжарьте на ложке масла с добавлением соли и перца.

2. Переложите в тарелку, добавьте натертый твердый сыр, столовую ложку крем-сыра, зелень.

3. Все хорошо перемешайте и щедро смажьте ломтики хлеба, переложите в форму для запекания и готовьте при 190 С 20 минут.

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