Горячие бутерброды с грибами и сыром: рецепт блюда для перекуса
Горячие бутерброды можно готовить с любыми начинками, среди которых самые популярные – сыр, колбаса, зелень, тунец. Стоит отметить, что готовить бутерброды можно как в духовке, так и на сковороде.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сытных горячих бутербродов с грибами, сыром и луком.
Ингредиенты:
- хлеб
- шампиньоны
- лук
- сыр твердый
- крем-сыр
- масло
- зелень
- соль, перец
Способ приготовления:
1. Грибы и лук нарежьте мелко, обжарьте на ложке масла с добавлением соли и перца.
2. Переложите в тарелку, добавьте натертый твердый сыр, столовую ложку крем-сыра, зелень.
3. Все хорошо перемешайте и щедро смажьте ломтики хлеба, переложите в форму для запекания и готовьте при 190 С 20 минут.
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