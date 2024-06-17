Горячие бутерброды с грибами и сыром: рецепт блюда для перекуса

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Рецепт бутербродов

Горячие бутерброды можно готовить с любыми начинками, среди которых самые популярные – сыр, колбаса, зелень, тунец. Стоит отметить, что готовить бутерброды можно как в духовке, так и на сковороде. 

Бутерброды для перекуса

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сытных горячих бутербродов с грибами, сыром и луком.

Рецепт бутербродов

Ингредиенты:

  • хлеб
  • шампиньоны
  • лук
  • сыр твердый
  • крем-сыр
  • масло
  • зелень
  • соль, перец

Способ приготовления: 

1. Грибы и лук нарежьте мелко, обжарьте на ложке масла с добавлением соли и перца.

Грибы с луком

2. Переложите в тарелку, добавьте натертый твердый сыр, столовую ложку крем-сыра, зелень.

Приготовление бутербродов

3. Все хорошо перемешайте и щедро смажьте ломтики хлеба, переложите в форму для запекания и готовьте при 190 С 20 минут.

Готовые горячие бутерброды

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