Горячие бутерброды могут быть идеальных блюдом для быстрого и сытного завтрака и перекуса. Готовить их можно с овощами, колбасой и сыром.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сытных, вкусных и быстрых в приготовлении горячих бутербродов.

Ингредиенты:

смесь зелени – 1 ч. л.

колбаса – 150 г

помидор – 1 большой (или 3-4 шт. черри)

батон – 5-6 ломтиков

болгарский перец – 1 шт.

сыр твердый – 120-140 г

зелень (укроп и петрушка) по желанию

кетчуп

майонез

соль

Способ приготовления:

1️. Твердый сыр, колбасу, болгарский перец, помидор нарежьте небольшими кубиками. Переложите в глубокую миску.

2️. Зелень нарежьте мелко, переложите в миску, добавьте соль, смесь зелени, майонез и перемешайте.

3. На пергамент переложите ломтики батона, смажьте небольшим количеством кетчупа, выложите начинку, сверху выложите натертый сыр и выпекайте в разогретой духовке при температуре 200 градусов 10-15 минут.