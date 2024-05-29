Горячие бутерброды с колбасой и сыром: рецепт самого простого блюда для завтрака и перекуса

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Горячие бутерброды

Горячие бутерброды могут быть идеальных блюдом для быстрого и сытного завтрака и перекуса. Готовить их можно с овощами, колбасой и сыром. 

Из чего приготовить горячие бутерброды

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сытных, вкусных и быстрых в приготовлении горячих бутербродов. 

Бутерброды с сыром и колбасой

Ингредиенты: 

  • смесь зелени – 1 ч. л.
  • колбаса – 150 г
  • помидор – 1 большой (или 3-4 шт. черри)
  • батон – 5-6 ломтиков
  • болгарский перец – 1 шт.
  • сыр твердый – 120-140 г
  • зелень (укроп и петрушка) по желанию
  • кетчуп
  • майонез
  • соль

Способ приготовления: 

1️. Твердый сыр, колбасу, болгарский перец, помидор нарежьте небольшими кубиками. Переложите в глубокую миску.

Начинка для бутербродов

2️. Зелень нарежьте мелко, переложите в миску, добавьте соль, смесь зелени, майонез и перемешайте. 

Приготовление блюда

3. На пергамент переложите ломтики батона, смажьте небольшим количеством кетчупа, выложите начинку, сверху выложите натертый сыр и выпекайте в разогретой духовке при температуре 200 градусов 10-15 минут.

Готовые бутерброды
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