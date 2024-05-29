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Горячие бутерброды с колбасой и сыром: рецепт самого простого блюда для завтрака и перекуса
Горячие бутерброды могут быть идеальных блюдом для быстрого и сытного завтрака и перекуса. Готовить их можно с овощами, колбасой и сыром.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сытных, вкусных и быстрых в приготовлении горячих бутербродов.
Ингредиенты:
- смесь зелени – 1 ч. л.
- колбаса – 150 г
- помидор – 1 большой (или 3-4 шт. черри)
- батон – 5-6 ломтиков
- болгарский перец – 1 шт.
- сыр твердый – 120-140 г
- зелень (укроп и петрушка) по желанию
- кетчуп
- майонез
- соль
Способ приготовления:
1️. Твердый сыр, колбасу, болгарский перец, помидор нарежьте небольшими кубиками. Переложите в глубокую миску.
2️. Зелень нарежьте мелко, переложите в миску, добавьте соль, смесь зелени, майонез и перемешайте.
3. На пергамент переложите ломтики батона, смажьте небольшим количеством кетчупа, выложите начинку, сверху выложите натертый сыр и выпекайте в разогретой духовке при температуре 200 градусов 10-15 минут.