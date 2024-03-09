Горячие бутерброды – это один из любимых вкусов детства. Это блюдо является универсальным, ведь его можно готовить с любыми начинками, давая волю собственной фантазии.

Именно таким рецептом завтрака в Instagram решила поделиться фудблогер с ником polli_cooking. Она рассказала, как приготовить горячие бутерброды с крабовыми палочками.

Ингредиенты

Крабовые палочки

Твердый сыр – 100 гр

Укроп

Яйца – 2 шт

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Соль

Тостовой хлеб – 6 кусков

Способ приготовления

1. Крабовые палочки очищаем и мелко нарезаем.

2. Сыр натираем на мелкой терке и добавляем к палочкам.

3. Мелко нарезанный укроп и сырые яйца добавляем к начинке.

4. Добавляем соль и перец. Перемешиваем до однородности.

5. Противень застилаем пергаментом и выкладываем 6 кусков тостового хлеба.

6. На каждый кусок хлеба выкладываем по 2 ст.л. начинки.

7. Отправляем в предварительно разогретую до 180 градусов духовку примерно на 10 минут.

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