Горячие бутерброды с крабовыми палочками: бюджетная и вкусная идея для перекуса
Горячие бутерброды – это один из любимых вкусов детства. Это блюдо является универсальным, ведь его можно готовить с любыми начинками, давая волю собственной фантазии.
Именно таким рецептом завтрака в Instagram решила поделиться фудблогер с ником polli_cooking. Она рассказала, как приготовить горячие бутерброды с крабовыми палочками.
Ингредиенты
- Крабовые палочки
- Твердый сыр – 100 гр
- Укроп
- Яйца – 2 шт
- Соль
- Тостовой хлеб – 6 кусков
Способ приготовления
1. Крабовые палочки очищаем и мелко нарезаем.
2. Сыр натираем на мелкой терке и добавляем к палочкам.
3. Мелко нарезанный укроп и сырые яйца добавляем к начинке.
4. Добавляем соль и перец. Перемешиваем до однородности.
5. Противень застилаем пергаментом и выкладываем 6 кусков тостового хлеба.
6. На каждый кусок хлеба выкладываем по 2 ст.л. начинки.
7. Отправляем в предварительно разогретую до 180 градусов духовку примерно на 10 минут.
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