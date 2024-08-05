Горячие бутерброды с крабовыми палочками: рецепт вкусного блюда для перекуса

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт блюда

Горячие бутерброды можно есть как на завтрак, так и для перекуса. Готовить их можно с колбасой, сыром, овощами. 

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Сытные горячие бутерброды

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сытных и простых в приготовлении горячих бутербродов. 

Рецепт бутербродов

Ингредиенты: 

  • крабовые палочки
  • 100 г сыра
  • укроп
  • 2 яйца
  • соль
  • тостовый хлеб (6 кусочков)

Способ приготовления: 

1. Крабовые палочки очистите и мелко нарежьте. К палочкам добавьте сыр, зелень, яйца и соль по вкусу и хорошо перемешайте. 

Начинка для блюда

2. На застеленный пергаментом противень выложите тостовый хлеб и на каждый кусочек выложите по 2 ст.л. начинки.

Приготовление бутербродов

3. Готовьте бутерброды в разогретой до 180 С духовке, режим верх-низ+конвекция на 10 минут. 

Готовые бутерброды

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