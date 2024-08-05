Горячие бутерброды можно есть как на завтрак, так и для перекуса. Готовить их можно с колбасой, сыром, овощами.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сытных и простых в приготовлении горячих бутербродов.

Ингредиенты:

крабовые палочки

100 г сыра

укроп

2 яйца

соль

тостовый хлеб (6 кусочков)

Способ приготовления:

1. Крабовые палочки очистите и мелко нарежьте. К палочкам добавьте сыр, зелень, яйца и соль по вкусу и хорошо перемешайте.

2. На застеленный пергаментом противень выложите тостовый хлеб и на каждый кусочек выложите по 2 ст.л. начинки.

3. Готовьте бутерброды в разогретой до 180 С духовке, режим верх-низ+конвекция на 10 минут.

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