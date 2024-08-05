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Горячие бутерброды с крабовыми палочками: рецепт вкусного блюда для перекуса
Горячие бутерброды можно есть как на завтрак, так и для перекуса. Готовить их можно с колбасой, сыром, овощами.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сытных и простых в приготовлении горячих бутербродов.
Ингредиенты:
- крабовые палочки
- 100 г сыра
- укроп
- 2 яйца
- соль
- тостовый хлеб (6 кусочков)
Способ приготовления:
1. Крабовые палочки очистите и мелко нарежьте. К палочкам добавьте сыр, зелень, яйца и соль по вкусу и хорошо перемешайте.
2. На застеленный пергаментом противень выложите тостовый хлеб и на каждый кусочек выложите по 2 ст.л. начинки.
3. Готовьте бутерброды в разогретой до 180 С духовке, режим верх-низ+конвекция на 10 минут.
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