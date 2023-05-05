Горячие бутерброды – это быстрое в приготовлении блюдо для сытного завтрака или перекуса. Делать их можно с разными начинками, запекать в духовке, микроволновке или пожарить на сковороде.

Фудблогер Дина Ляшик (dina_liashyk) на своей странице в Instagram поделилась рецептом горячих бутербродов с фаршем и сыром, которые вы легко приготовите в духовке за 25 минут.

Ингредиенты на 15 шт:

куриный фарш – 0,5 кг

молоко – 100 мл

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соль, специи

белый хлеб или батон

сыр моцарелла – 100 г

майонез

Способ приготовления:

1. Для приготовления начинки нужно добавить в фарш молоко, соль и специи. Тщательно перемешать все.

2. Твердый сыр натереть на терке.

3. Батон или хлеб порезать порционными кусками. На каждый кусок равномерно выложить тонким слоем начинку.

4. Далее сверху нанести немного майонеза и посыпать сыром.

5. Выложить бутерброды на противень. Запекать в духовке при температуре 190 градусов 25 минут.

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