Горячие бутерброды с начинкой в духовке: простой рецепт завтрака или перекуса
Горячие бутерброды – это быстрое в приготовлении блюдо для сытного завтрака или перекуса. Делать их можно с разными начинками, запекать в духовке, микроволновке или пожарить на сковороде.
Фудблогер Дина Ляшик (dina_liashyk) на своей странице в Instagram поделилась рецептом горячих бутербродов с фаршем и сыром, которые вы легко приготовите в духовке за 25 минут.
Ингредиенты на 15 шт:
- куриный фарш – 0,5 кг
- молоко – 100 мл
- соль, специи
- белый хлеб или батон
- сыр моцарелла – 100 г
- майонез
Способ приготовления:
1. Для приготовления начинки нужно добавить в фарш молоко, соль и специи. Тщательно перемешать все.
2. Твердый сыр натереть на терке.
3. Батон или хлеб порезать порционными кусками. На каждый кусок равномерно выложить тонким слоем начинку.
4. Далее сверху нанести немного майонеза и посыпать сыром.
5. Выложить бутерброды на противень. Запекать в духовке при температуре 190 градусов 25 минут.
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