Горячие бутерброды с начинкой в духовке: простой рецепт завтрака или перекуса

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
1,2 т.
Горячие бутерброды с начинкой в духовке: простой рецепт завтрака или перекуса

Горячие бутерброды – это быстрое в приготовлении блюдо для сытного завтрака или перекуса. Делать их можно с разными начинками, запекать в духовке, микроволновке или пожарить на сковороде.

Фудблогер Дина Ляшик (dina_liashyk) на своей странице в Instagram поделилась рецептом горячих бутербродов с фаршем и сыром, которые вы легко приготовите в духовке за 25 минут.

Рецепт горячих бутербродов в духовке

Ингредиенты на 15 шт:

  • куриный фарш – 0,5 кг
  • молоко – 100 мл
Видео дня
  • соль, специи
  • белый хлеб или батон
  • сыр моцарелла – 100 г
  • майонез

Способ приготовления:

1. Для приготовления начинки нужно добавить в фарш молоко, соль и специи. Тщательно перемешать все.

Горячие бутерброды с фаршем

2. Твердый сыр натереть на терке.

3. Батон или хлеб порезать порционными кусками. На каждый кусок равномерно выложить тонким слоем начинку.

4. Далее сверху нанести немного майонеза и посыпать сыром.

Горячие бутерброды с начинкой

5. Выложить бутерброды на противень. Запекать в духовке при температуре 190 градусов 25 минут.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты