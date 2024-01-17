Тунец и крем-сыр – идеальное сочетание продуктов для приготовления вкусной намазки, а также горячих бутербродов.

Кулинар Яна поделилась в Instagram рецептом вкусной закуски из тунца, с крем-сыром, которая готовится 5 минут и горячих бутербродов.

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Ингредиенты:

черный хлеб

тунец

крем-сыр

Способ приготовления:

1. Поджарьте хлеб на сковороде.

2. Тунец в собственном соку смешайте с крем-сыром, посолите и поперчите. По желанию добавьте лук.

3. На хлеб выложите тунец, натертый сыр и накройте вторым куском хлеба.

4. Переложите на противень и запекайте в духовке до расплавления сыра.

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