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Горячие бутерброды с тунцом и крем-сыром для перекуса за 10 минут: самый простой рецепт
Тунец и крем-сыр – идеальное сочетание продуктов для приготовления вкусной намазки, а также горячих бутербродов.
Кулинар Яна поделилась в Instagram рецептом вкусной закуски из тунца, с крем-сыром, которая готовится 5 минут и горячих бутербродов.
Ингредиенты:
- черный хлеб
- тунец
- крем-сыр
Способ приготовления:
1. Поджарьте хлеб на сковороде.
2. Тунец в собственном соку смешайте с крем-сыром, посолите и поперчите. По желанию добавьте лук.
3. На хлеб выложите тунец, натертый сыр и накройте вторым куском хлеба.
4. Переложите на противень и запекайте в духовке до расплавления сыра.
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