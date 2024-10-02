Бутерброды со шпротами – классика, которую умеет готовить каждый. Стоит отметить, что подавать их можно не только на праздничный стол – они могут быть отличным вариантом перекуса.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных горячих бутербродов со шпротами, помидорами и майонезом.

Ингредиенты:

багет

шпроты

майонез

чеснок

сыр

Способ приготовления:

1. Поджарьте багет, смажьте соусом из майонеза с чесноком.

2. Сверху выложите шпроты, помидор и присыпьте тертым сыром.

Запекайте в духовке несколько минут!

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