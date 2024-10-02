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Горячие бутерброды со шпротами за 3 минуты: рецепт сытного блюда для перекуса
Бутерброды со шпротами – классика, которую умеет готовить каждый. Стоит отметить, что подавать их можно не только на праздничный стол – они могут быть отличным вариантом перекуса.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных горячих бутербродов со шпротами, помидорами и майонезом.
Ингредиенты:
- багет
- шпроты
- майонез
- чеснок
- сыр
Способ приготовления:
1. Поджарьте багет, смажьте соусом из майонеза с чесноком.
2. Сверху выложите шпроты, помидор и присыпьте тертым сыром.
Запекайте в духовке несколько минут!
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