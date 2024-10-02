Горячие бутерброды со шпротами за 3 минуты: рецепт сытного блюда для перекуса

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Вкусные бутерброды

Бутерброды со шпротами – классика, которую умеет готовить каждый. Стоит отметить, что подавать их можно не только на праздничный стол – они могут быть отличным вариантом перекуса.

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Бутерброды со шпротами

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных горячих бутербродов со шпротами, помидорами и майонезом.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • багет
  • шпроты
  • майонез
  • чеснок
  • сыр

Способ приготовления:

1. Поджарьте багет, смажьте соусом из майонеза с чесноком.

Приготовление бутербродов

2. Сверху выложите шпроты, помидор и присыпьте тертым сыром.

Сыр для блюда

Запекайте в духовке несколько минут!

Готовые бутерброды

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