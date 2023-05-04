Горячие бутерброды – очень быстрое и вкусное блюдо, которое может быть, как вариантом блюда для быстрого завтрака, так для и перекуса. Для горячих бутербродов подойдут любые продукты, но чаще всего, это – колбаса, твердый сыр, овощи, яйца, зелень.

Кулинар Анна поделилась в Instagram рецептом вкусных, горячих бутербродов с колбасой, яйцом и жареным луком.

Видео дня

Ингредиенты:

батон

кетчуп

колбаса/сосиски

лук жареный

болгарский перец

яйцо

сыр твердый

Способ приготовления:

1. Порежьте хлеб.

2. Колбасу порежьте кубиком, перец порежьте также мелким кубиком.

3. Лук порежьте и пожарьте до золотистости.

4. Сыр натрите.

5. Хлеб смажьте кетчупом, выложите жареный лук, сверху перец, колбасу, яйцо и сверху присыпьте твердым сыром. Готовьте в духовке до готовности.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: