Горячие бутерброды за 10 минут: из чего приготовить сытное и простое блюдо

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
3,9 т.
Рецепт бутербродов

Горячие бутерброды – очень быстрое и вкусное блюдо, которое может быть, как вариантом блюда для быстрого завтрака, так для и перекуса. Для горячих бутербродов подойдут любые продукты, но чаще всего, это – колбаса, твердый сыр, овощи, яйца, зелень. 

Бутерброды для завтрака

Кулинар Анна поделилась в Instagram рецептом вкусных, горячих бутербродов с колбасой, яйцом и жареным луком. 

Рецепт бутербродов
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Ингредиенты:

  • батон
  • кетчуп
  • колбаса/сосиски
  • лук жареный 
  • болгарский перец
  • яйцо
  • сыр твердый

Способ приготовления: 

1. Порежьте хлеб.

Жареный хлеб

2. Колбасу порежьте кубиком, перец порежьте также мелким кубиком. 

3. Лук порежьте и пожарьте до золотистости.

Жареный лук

4. Сыр натрите. 

Приготовление бутербродов

5. Хлеб смажьте кетчупом, выложите жареный лук, сверху перец, колбасу, яйцо и сверху присыпьте твердым сыром. Готовьте в духовке до готовности.

Готовые бутерброды

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