Горячие бутерброды за 10 минут: из чего приготовить сытное и простое блюдо
Горячие бутерброды – очень быстрое и вкусное блюдо, которое может быть, как вариантом блюда для быстрого завтрака, так для и перекуса. Для горячих бутербродов подойдут любые продукты, но чаще всего, это – колбаса, твердый сыр, овощи, яйца, зелень.
Кулинар Анна поделилась в Instagram рецептом вкусных, горячих бутербродов с колбасой, яйцом и жареным луком.
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Ингредиенты:
- батон
- кетчуп
- колбаса/сосиски
- лук жареный
- болгарский перец
- яйцо
- сыр твердый
Способ приготовления:
1. Порежьте хлеб.
2. Колбасу порежьте кубиком, перец порежьте также мелким кубиком.
3. Лук порежьте и пожарьте до золотистости.
4. Сыр натрите.
5. Хлеб смажьте кетчупом, выложите жареный лук, сверху перец, колбасу, яйцо и сверху присыпьте твердым сыром. Готовьте в духовке до готовности.
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