Горячие бутерброды за 10 минут: рецепт блюда для перекуса
Горячие бутерброды можно готовить с сыром, колбасой, ветчиной, а также крабовыми палочками. Стоит отметить, что готовить их можно на сковороде, в духовке и микроволновке.
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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных горячих бутербродов с крабовыми палочками и сыром.
Ингредиенты:
- крабовые палочки
- 100 г сыра
- укроп
- 2 яйца
- соль
- тостовый хлеб (6 кусочков)
Способ приготовления:
1. Крабовые палочки очистите и мелко нарежьте. К палочкам добавьте тертый сыр, зелень, яйца и соль по вкусу и хорошо перемешайте.
2. На застеленный пергаментом противень выложите тостовый хлеб и на каждый кусочек выкладываем по 2 ст.л. начинки.
3. Отправьте в разогретую до 180 С духовку, режим верх-низ+конвекция на 10 минут, до образования золотистой корочки.
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