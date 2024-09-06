Горячие бутерброды за 10 минут: рецепт блюда для перекуса

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
1,0 т.
Горячие бутерброды за 10 минут: рецепт блюда для перекуса

Горячие бутерброды можно готовить с сыром, колбасой, ветчиной, а также крабовыми палочками. Стоит отметить, что готовить их можно на сковороде, в духовке и микроволновке.

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Вкусные горячие бутерброды

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных горячих бутербродов с крабовыми палочками и сыром.

Рецепт бутербродов

Ингредиенты:

  • крабовые палочки
  • 100 г сыра
  • укроп
  • 2 яйца
  • соль
  • тостовый хлеб (6 кусочков)

Способ приготовления:

1. Крабовые палочки очистите и мелко нарежьте. К палочкам добавьте тертый сыр, зелень, яйца и соль по вкусу и хорошо перемешайте.

Начинка для бутербродов

2. На застеленный пергаментом противень выложите тостовый хлеб и на каждый кусочек выкладываем по 2 ст.л. начинки.

Сколько готовить бутерброды

3. Отправьте в разогретую до 180 С духовку, режим верх-низ+конвекция на 10 минут, до образования золотистой корочки.

Готовое блюдо

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