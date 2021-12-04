Горячие сладкие напитки – пришло время готовить. Делюсь рецептами
Друзья, пришло время вкусных, горячих, сладких напитков. Согласны?
Тогда давайте готовить вместе. Это очень вкусно.
Горячий шоколад (1 вариант)
500 мл молока
200 г чёрного шоколада
корица
Декор
взбитые сливки
шоколад (тертый)
Технология приготовления:
Вылейте молоко в сотейник, добавьте корицу и прогрейте его до парения.
Перелейте молоко в мерный стакан, затем, добавьте к нему шоколад и пробейте все погружным блендером до однородности.
Разлейте горячий шоколад по стаканам. Добавьте к нему взбитые сливки, тертый шоколад и наслаждайтесь
Горячий шоколад (2 вариант)
500 мл молока
60 г желтка
20 г сахара
150 г чёрного шоколада
Технология приготовления:
Подогрейте в мерном стакане молоко до парения.
Соедините в сотейнике желтки, сахар и хорошо перемешайте венчиком.
Добавьте к желткам горячее молоко и снова перемешайте.
Поставьте сотейник на плиту и при постоянном помешивании доведите массу до температуры - 82 градуса, должен получиться крем "Англес". Очень важно, чтобы желтки не свернулись, иначе получится омлет.
Положите шоколад в мерный стакан и залейте его кремом "Англес". Перемешайте.
После, пробейте погружным блендером, чтобы получить идеальную текстуру.
Разлейте по стаканам, добавьте маршмэллоу и подавайте
Какао
500 мл молока
30 г какао-порошка (алкализованный)
30 г сахарной пудры
20 г кукурузного крахмала
Технология приготовления:
Соедините в миске все сухие ингредиенты: какао-порошок, кукурузный крахмал и сахарную пудру.
Добавьте к сухим ингредиентам 1/3 холодного молока и перемешайте до однородной консистенции.
Вылейте в сотейник подготовленную массу с какао и оставшиеся молоко.
Затем, поставьте на плиту и при постоянном помешивании доведите до кипения и прокипятите 1 минуту для того, чтобы крахмал заварился.
Готово. Разлейте по стаканам, добавьте маршмэллоу и подавайте
А вы с чего начнёте готовить?
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