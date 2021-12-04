Горячие сладкие напитки – пришло время готовить. Делюсь рецептами

Друзья, пришло время вкусных, горячих, сладких напитков. Согласны?⁣⁣

Тогда давайте готовить вместе. Это очень вкусно.

⁣⁣ Горячий шоколад (1 вариант)⁣⁣

500 мл молока ⁣⁣

200 г чёрного шоколада ⁣⁣

корица⁣⁣

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Декор⁣⁣

взбитые сливки⁣⁣

шоколад (тертый)⁣⁣

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Технология приготовления:⁣⁣

Вылейте молоко в сотейник, добавьте корицу и прогрейте его до парения.⁣⁣

Перелейте молоко в мерный стакан, затем, добавьте к нему шоколад и пробейте все погружным блендером до однородности.⁣⁣

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Разлейте горячий шоколад по стаканам. Добавьте к нему взбитые сливки, тертый шоколад и наслаждайтесь

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Горячий шоколад (2 вариант)⁣⁣

500 мл молока ⁣⁣

60 г желтка ⁣⁣

20 г сахара ⁣⁣

150 г чёрного шоколада⁣⁣

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Технология приготовления:⁣⁣

Подогрейте в мерном стакане молоко до парения.⁣⁣

Соедините в сотейнике желтки, сахар и хорошо перемешайте венчиком.⁣⁣

Добавьте к желткам горячее молоко и снова перемешайте. ⁣⁣

Поставьте сотейник на плиту и при постоянном помешивании доведите массу до температуры - 82 градуса, должен получиться крем "Англес". Очень важно, чтобы желтки не свернулись, иначе получится омлет.⁣⁣

Положите шоколад в мерный стакан и залейте его кремом "Англес". Перемешайте.⁣⁣

После, пробейте погружным блендером, чтобы получить идеальную текстуру.⁣⁣

Разлейте по стаканам, добавьте маршмэллоу и подавайте

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Какао ⁣⁣

500 мл молока⁣⁣

30 г какао-порошка (алкализованный)⁣⁣

30 г сахарной пудры ⁣⁣

20 г кукурузного крахмала ⁣⁣

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Технология приготовления:⁣⁣

Соедините в миске все сухие ингредиенты: какао-порошок, кукурузный крахмал и сахарную пудру.⁣⁣

Добавьте к сухим ингредиентам 1/3 холодного молока и перемешайте до однородной консистенции.⁣⁣

Вылейте в сотейник подготовленную массу с какао и оставшиеся молоко. ⁣⁣

Затем, поставьте на плиту и при постоянном помешивании доведите до кипения и прокипятите 1 минуту для того, чтобы крахмал заварился.⁣⁣

Готово. Разлейте по стаканам, добавьте маршмэллоу и подавайте ⁣

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А вы с чего начнёте готовить?

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