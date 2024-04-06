Этот рецепт приготовления говядины понравится каждой хозяйке. Во-первых, его достаточно легко готовить, а во-вторых, данное блюдо удивит своим видом и невероятным сочетанием вкусов руколы и пармезана.

А сочетание говядины с белым вином точно не сможет оставить никого безразличным. Рецепт этого замечательного блюда в Instagram опубликовала фудблогер с ником olga_riabenko_.

Ингредиенты

Мясо говядины – 4 куска (хорошо отбитое)

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Соль, перец – по вкусу

Горчица – 1 ст.л

Пармезан – 40 г

Рукола – ½ пучка

Оливковое масло

Белое вино – 60 мл

Мед – 1 ст.л

Соевый соус – 2 ст.л

Способ приготовления

1. Отбитое мясо выложить кусками на доску, образуя один цельный слой.

2. Смазать горчицей слой, добавить перца и соли.

3. Натертый пармезан выложить на мясо, добавить рукколу.

4. Завернуть мясо в ролл и завязать кулинарной нитью.

5. Срезать ролл на куски, толщиной примерно 3-4 см.

6. Обжаривать на сковороде с разогретым маслом до образования золотистой корочки.

7. Добавить вино, мед и соевый соус. Готовить еще в течение 5 минут.

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