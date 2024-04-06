Говядина с рукколой и пармезаном: сочное блюдо, которое станет фаворитом

Эрика Ильина
FoodOboz
2 минуты
60
Говядина с рукколой и пармезаном: сочное блюдо, которое станет фаворитом

Этот рецепт приготовления говядины понравится каждой хозяйке. Во-первых, его достаточно легко готовить, а во-вторых, данное блюдо удивит своим видом и невероятным сочетанием вкусов руколы и пармезана.

А сочетание говядины с белым вином точно не сможет оставить никого безразличным. Рецепт этого замечательного блюда в Instagram опубликовала фудблогер с ником olga_riabenko_.

Говядина с рукколой и пармезаном: сочное блюдо, которое станет фаворитом

Ингредиенты

  • Мясо говядины – 4 куска (хорошо отбитое)
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  • Соль, перец – по вкусу
  • Горчица – 1 ст.л
  • Пармезан – 40 г
  • Рукола – ½ пучка
  • Оливковое масло
  • Белое вино – 60 мл
  • Мед – 1 ст.л
  • Соевый соус – 2 ст.л

Способ приготовления

1. Отбитое мясо выложить кусками на доску, образуя один цельный слой.

Говядина с рукколой и пармезаном: сочное блюдо, которое станет фаворитом

2. Смазать горчицей слой, добавить перца и соли.

3. Натертый пармезан выложить на мясо, добавить рукколу.

Говядина с рукколой и пармезаном: сочное блюдо, которое станет фаворитом

4. Завернуть мясо в ролл и завязать кулинарной нитью.

Говядина с рукколой и пармезаном: сочное блюдо, которое станет фаворитом

5. Срезать ролл на куски, толщиной примерно 3-4 см.

6. Обжаривать на сковороде с разогретым маслом до образования золотистой корочки.

Говядина с рукколой и пармезаном: сочное блюдо, которое станет фаворитом

7. Добавить вино, мед и соевый соус. Готовить еще в течение 5 минут.

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