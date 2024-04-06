Говядина с рукколой и пармезаном: сочное блюдо, которое станет фаворитом
Этот рецепт приготовления говядины понравится каждой хозяйке. Во-первых, его достаточно легко готовить, а во-вторых, данное блюдо удивит своим видом и невероятным сочетанием вкусов руколы и пармезана.
А сочетание говядины с белым вином точно не сможет оставить никого безразличным. Рецепт этого замечательного блюда в Instagram опубликовала фудблогер с ником olga_riabenko_.
Ингредиенты
- Мясо говядины – 4 куска (хорошо отбитое)
- Соль, перец – по вкусу
- Горчица – 1 ст.л
- Пармезан – 40 г
- Рукола – ½ пучка
- Оливковое масло
- Белое вино – 60 мл
- Мед – 1 ст.л
- Соевый соус – 2 ст.л
Способ приготовления
1. Отбитое мясо выложить кусками на доску, образуя один цельный слой.
2. Смазать горчицей слой, добавить перца и соли.
3. Натертый пармезан выложить на мясо, добавить рукколу.
4. Завернуть мясо в ролл и завязать кулинарной нитью.
5. Срезать ролл на куски, толщиной примерно 3-4 см.
6. Обжаривать на сковороде с разогретым маслом до образования золотистой корочки.
7. Добавить вино, мед и соевый соус. Готовить еще в течение 5 минут.
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