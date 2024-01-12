Зачастую мы задумываемся над тем, что лучше приготовить на завтрак, чтобы это было полезно для организма и укротило чувство голода вплоть до самого обеда. Как правило, люди предпочитают каши или сэндвичи на завтрак. Но, как оказалось, их с легкостью можно заменить на специальные питательные коктейли, которые производятся исключительно из натуральных ингредиентов.

Например, недавно в Instagram фудблогер с ником karinafisenkova опубликовала замечательный рецепт бананово-гранатового коктейля, который станет идеальным вариантом завтрака для тех, кто следит за фигурой, и не много времени на приготовление. Всего несколько ингредиентов – и питательный завтрак готов.

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Ингредиенты

Спелый банан – 2 шт.

Гранат – горсть

Мед – 0,5 ч. л.

Питьевой йогурт без сахара

Способ приготовления

1. Бананы почистить, порезать в куски и отправить в чашу блендера.

2. Добавить горсть зернышек граната и мед.

3. Залить все питьевым белым йогуртом без сахара.

4. Тщательно взбить блендером.

Этот коктейль можно пить вместо завтрака или употреблять в качестве перекуса. Он напитает организм питательными веществами и придаст ему необходимую энергию.

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