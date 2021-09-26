Гранола – вкусная альтернатива овсянки

На сегодняшний день, гранола является самым популярным быстрым завтраком, простым перекусом, а также – отличной альтернативой для тех, кто с самого детства ненавидит обычную овсянку. Появился этот чудо-продукт уже достаточно давно: сначала завоевал США, Австралию, а затем добрался и к Европе. Удобство и универсальность – вот главные секреты популярности гранолы. А через ускоренный темп жизни она стала уже настоящим мейнстримом.

Редакция FoodOboz расскажет, как приготовить гранолу самостоятельно и с чем ее сочетать.

Гранола, сама по себе, чем-то очень напоминает мюсли. Но в разы вкуснее через свой способ приготовления. Она представляет собой плющеную овсяную крупу в сочетании с орехами и медом, которые запекают до золотистого цвета. Самое важное – это запомнить пропорции, а уже потом можно без проблем экспериментировать с различными продуктами на свой вкус. А чтобы достичь идеальной рассыпчатой консистенции, в процессе приготовления нужно часто помешивать хлопья.

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Для приготовления классической гранолы понадобятся следующие ингредиенты:

Овсяные хлопья – 150 г

Яблочное пюре – 1 ст. л

Сливочное масло – 30 г

Мед – 1 ст. л

Сахар ванильный – 10 г

Корица – по вкусу

Арахис – 30 г

Грецкие орехи – 30 г

Способ приготовления:

В миске смешать все ингредиенты. Застелить противень пергаментной письмом и смазать сливочным маслом. Равномерно выложить гранолу по всему листу. Отправить в духовку на 30 минут и выпекать при температуре 160 градусов. Желательно каждые 10 минут перемешивать смесь, чтобы она не пригорала. Дать граноле остыть до тех пор, пока она не затвердеет.

Гранола с сухофруктами и злаками

Ингредиенты:

Овсяные хлопья – 1,5 в

Хлопья других злаков – 0,5 в

Смесь измельченных орехов – 0,5 в

Смесь семян подсолнечника, тыквы, кунжута, льна, мака – 1 ст

Мед – 2 ст. л

Вода – 0,5 в

Масло растительное или ореховое – 2 ст. л

Способ приготовления:

Все сухие ингредиенты высыпать в емкость. Залить их медом, который предварительно растворить в воде. Добавить масло и тщательно все перемешать. Выложить смесь на противень, застеленный пергаментом. Отправить на 30 минут в духовку и выпекать при температуре 150 градусов. Между тем измельчить финики, курагу, инжир (или сухофрукты на свой вкус), добавить изюм, вяленую клюкву. Всего сухофруктов должно быть стакан. Через 20 минут после начала запекания, добавить сухофрукты, перемешать и продолжить запекать до готовности. Дать граноле остыть до тех пор, пока она не затвердеет.

Гранолу можно кушать, как самостоятельное блюдо. Но обычно ее подают с молоком, йогуртом, сезонными фруктами и ягодами.

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