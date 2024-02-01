Любые блюда с майонезом достаточно калорийные и жирные. Поэтому если вы ищете более полезную альтернативу – сделайте такую греческую закуску. В ее основе нежная фелата, которую нужно просто сбить с остальными компонентами.

Идея приготовления греческой закуски из фелат вместо майонеза опубликована на странице фудблогера Валерии с ником valerikiry в Instagram. Масса получается очень нежной и однородной.

Ингредиенты:

фелата – 180 г

сметана или греческий йогурт – 3 ст.л.

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чеснок – 2-3 зубчика

оливковое масло – 2 ст.л.

орегано, базилик, паприка – 0,5 ч.л.

лимонный сок – 1 ст.л.

острый перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Фелат измельчить на кусочки.

2. Отправить в чашу блендера.

3. Туда же добавить сметану.

4. Добавить специи и острый перец.

5. Влить лимонный сок и оливковое масло.

6. Все взбить до однородной массы.

7. Можно есть как самостоятельную закуску или использовать вместо майонеза.

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