Греческая закуска, которой можно заменить майонез: блюда будут полезными
Любые блюда с майонезом достаточно калорийные и жирные. Поэтому если вы ищете более полезную альтернативу – сделайте такую греческую закуску. В ее основе нежная фелата, которую нужно просто сбить с остальными компонентами.
Идея приготовления греческой закуски из фелат вместо майонеза опубликована на странице фудблогера Валерии с ником valerikiry в Instagram. Масса получается очень нежной и однородной.
Ингредиенты:
- фелата – 180 г
- сметана или греческий йогурт – 3 ст.л.
- чеснок – 2-3 зубчика
- оливковое масло – 2 ст.л.
- орегано, базилик, паприка – 0,5 ч.л.
- лимонный сок – 1 ст.л.
- острый перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Фелат измельчить на кусочки.
2. Отправить в чашу блендера.
3. Туда же добавить сметану.
4. Добавить специи и острый перец.
5. Влить лимонный сок и оливковое масло.
6. Все взбить до однородной массы.
7. Можно есть как самостоятельную закуску или использовать вместо майонеза.
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