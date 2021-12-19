Греческий новогодний пирог "Василопита": история блюда и удачный рецепт

Татьяна Козюк
Татьяна Козюк
FoodOboz
2,8 т.
Греческий новогодний пирог 'Василопита': история блюда и удачный рецепт

В Греции ни один новогодний стол не обходится без традиционного пирога "Василопита". Назвали его в честь праздника Святого Василия, который припадает на 1 января.

Главной особенностью бисквита является то, что перед его выпеканием в тесто кладут монету, предварительно завернутую в фольгу.

Греки считают, что тот, кому достанется кусочек пирога с монетой, будет иметь самый удачный год. Также первые два кусочка не подают на стол, а красиво их украшают и кладут под елку. Если монетка окажется в одном из этих кусочков, то всей семье будет сопутствовать удача в новом году.

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Кулинар Евгений Клопотенко поделился секретом приготовления пышного греческого пирога "Василопита" на своем сайте.

Ингредиенты:

  • 400 г – муки

  • 300 г – сливочного масла

  • 4 – яйца

  • 10 г – разрыхлителя

  • 75 мл – молока

  • 250 г – сахарной пудры (+100 г для посыпки пирога)

  • 2 г – мастики

  • 1 – апельсин (цедра)

  • ½ ч. л. – мускатного ореха

  • 1 ст. л. – подсолнечного масла

Способ приготовления:

1. Перед приготовлением поставить духовку разогреваться на 180 градусов. Масло сливочное достать из холодильника, чтобы оно было комнатной температуры.

2. 300 гр сливочного масла переложить в чашу комбайна и добавить 250 гр сухарной пудры. Взбить до воздушной консистенции. Далее, добавлять поочередно яйца и продолжать взбивать. Всего добавить 4 яйца.

Взбитое воздушное тесто

3. Добавить 75 мл молока и продолжать взбивать.

4. Взять 1 апельсин, помыть и натереть цедру так, чтобы не задевать белую часть апельсина. Натертую цедру добавить ко всем ингредиентам и взбить.

5. В чашу добавить 300 г муки и 10 г разрыхлителя, а также 1/2 ч. л. мускатного ореха. Перемешать на низких оборотах.

Почему нужно перемешивать на низких оборотах

6. С помощью ступки размять 2 г мастики, добавить в чашу и перемешать на низких оборотах.

7. Форму диаметром 24-26 застелить пергаментной бумагой и смазать 1 ст. л. подсолнечного масла. Тесто переложить в форму и поставить выпекаться на 50 минут при температуре 180 градусов.

8. Дать пирогу остыть, после чего посыпать его сахарной пудрой.

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