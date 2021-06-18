Главная Новости
МоваЯзык

/ Кулинарные новости

Греческий пирог с мясом: рецепт

2.6т
Читать материал на украинском

Пироги – универсальное блюдо, которое во-первых – быстро готовится, во-вторых – всегда получается вкусным и сытным, если правильно приготовить. Самое интересное, что вы сами можете подобрать или изменить в нем ингредиенты, если вы, например, не любите мясо или рыбу, их легко можно заменить овощами.

Редакция FoodOboz предлагает вам рецепт вкуснейшего слоеного пирога с мясом и двумя видами сыра.

Мясной пирог
Мясной пирог

Ингредиенты:

  • Слоеное тесто – 1 кг

  • Фарш – 500 г

  • Лук – 2 шт.

  • Яйца – 2 шт.

  • Твердый сыр – 300 г

  • Сыр брынза – 300 г

  • Оливковое масло – 2-3 ст. л.

  • Укроп – 1 пучок

  • Петрушка – 1 пучок

  • Зеленый лук – 1 пучок

Тесто для пирога лучше взять слоеное
Тесто для пирога лучше взять слоеное

Способ приготовления:

  1. Первым делом достаньте из морозилки тесто.

  2. Фарш вместе с измельченным луком обжарьте до готовности на оливковом масле.

  3. Снимите его и добавьте туда натертый сыр, а также покрошите брынзу, измельченный укроп, петрушку и зеленый лук, а также яйца. Все хорошо перемешайте.

  4. Разрежьте тесто, один пласт выложите на противень, сверху фарш и накройте вторым пластом и хорошо закройте края пирога, чтобы начинка не вытекла при запекание.

  5. Отправьте в духовку и запекайте около 30 минут при 180 С.

Готовый пирог лучше есть теплым, в холодном виде он отлично подойдет к супам и салатам.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как приготовить дома хорошее слоеное тесто для пирогов, вареников, наполеона и пиццы.

Телеведущий Андрей Макаревич поделился вкуснейшим рецептом хинкали с мясом, которые очень просто приготовить дома.

2 вкуснейших рецепта сладких и совсем необычных начинок для вареников, которые придадут им неповторимый вкус.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Автор
Ирина Мельниченко Ирина Мельниченко
Теги
мясо еда рецепт
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
FoodOboz