Греческий пирог с мясом: рецепт

Пироги – универсальное блюдо, которое во-первых – быстро готовится, во-вторых – всегда получается вкусным и сытным, если правильно приготовить. Самое интересное, что вы сами можете подобрать или изменить в нем ингредиенты, если вы, например, не любите мясо или рыбу, их легко можно заменить овощами.

Редакция FoodOboz предлагает вам рецепт вкуснейшего слоеного пирога с мясом и двумя видами сыра.

Мясной пирог

Ингредиенты:

Слоеное тесто – 1 кг

Фарш – 500 г

Лук – 2 шт.

Яйца – 2 шт.

Твердый сыр – 300 г

Сыр брынза – 300 г

Оливковое масло – 2-3 ст. л.

Укроп – 1 пучок

Петрушка – 1 пучок

Зеленый лук – 1 пучок

Тесто для пирога лучше взять слоеное

Способ приготовления:

Первым делом достаньте из морозилки тесто. Фарш вместе с измельченным луком обжарьте до готовности на оливковом масле. Снимите его и добавьте туда натертый сыр, а также покрошите брынзу, измельченный укроп, петрушку и зеленый лук, а также яйца. Все хорошо перемешайте. Разрежьте тесто, один пласт выложите на противень, сверху фарш и накройте вторым пластом и хорошо закройте края пирога, чтобы начинка не вытекла при запекание. Отправьте в духовку и запекайте около 30 минут при 180 С.

Готовый пирог лучше есть теплым, в холодном виде он отлично подойдет к супам и салатам.

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