Греческий пирог с мясом: рецепт

Пироги – универсальное блюдо, которое во-первых – быстро готовится, во-вторых – всегда получается вкусным и сытным, если правильно приготовить. Самое интересное, что вы сами можете подобрать или изменить в нем ингредиенты, если вы, например, не любите мясо или рыбу, их легко можно заменить овощами.
Редакция FoodOboz предлагает вам рецепт вкуснейшего слоеного пирога с мясом и двумя видами сыра.
Ингредиенты:
Слоеное тесто – 1 кг
Фарш – 500 г
Лук – 2 шт.
Яйца – 2 шт.
Твердый сыр – 300 г
Сыр брынза – 300 г
Оливковое масло – 2-3 ст. л.
Укроп – 1 пучок
Петрушка – 1 пучок
Зеленый лук – 1 пучок
Способ приготовления:
Первым делом достаньте из морозилки тесто.
Фарш вместе с измельченным луком обжарьте до готовности на оливковом масле.
Снимите его и добавьте туда натертый сыр, а также покрошите брынзу, измельченный укроп, петрушку и зеленый лук, а также яйца. Все хорошо перемешайте.
Разрежьте тесто, один пласт выложите на противень, сверху фарш и накройте вторым пластом и хорошо закройте края пирога, чтобы начинка не вытекла при запекание.
Отправьте в духовку и запекайте около 30 минут при 180 С.
Готовый пирог лучше есть теплым, в холодном виде он отлично подойдет к супам и салатам.
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