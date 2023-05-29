Греческий – это очень вкусный и привлекательный салат без майонеза на все случаи жизни. В его основе – свежие овощи и зелень, а также пикантная заправка.

Фудблогер Дарья с ником treskablog на своей странице в Instagram поделилась рецептом греческого салата по-новому, яркого вкуса которому придаст кабачок.

Ингредиенты:

кабачок – 2 шт

огурец – 1 шт

помидор – 1 шт

зеленый лук – 3 шт

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семена подсолнечника – 2 горсти

Заправка:

французская горчица – 1 ч. л.

лимонный сок – 1 ст. л.

оливковое масло – 1,5 ст. л.

соль

Для подачи:

греческий йогурт – 200 г

оливковое масло

Способ приготовления:

1. Сначала подготовить кабачки. Их нужно порезать средними ломтиками и обжарить на оливковом масле с обеиз сторон до золотистости. Когда перевернете их на другую сторону, обязательно посолите. Готовые кабачки выложить на бумажное полотенце, чтобы стекло лишнее масло.

2. Далее в глубокой миске необходимо смешать все ингредиенты для заправки.

3. Выложить к заправке листья салата.

4. Нарезать огурец полукольцами, помидор – ломтиками, измельчить лук. Добавить все в салат.

5. Добавить семена и кабачок. Все тщательно перемешать.

6. Далее следует подготовить блюдо для подачи. Для этого на плоскую тарелку равномерно выложить йогурт, полить сверху оливковым маслом и выложить салат.

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