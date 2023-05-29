Греческий салат на все случаи жизни: что сделает блюдо еще вкуснее
Греческий – это очень вкусный и привлекательный салат без майонеза на все случаи жизни. В его основе – свежие овощи и зелень, а также пикантная заправка.
Фудблогер Дарья с ником treskablog на своей странице в Instagram поделилась рецептом греческого салата по-новому, яркого вкуса которому придаст кабачок.
Ингредиенты:
- кабачок – 2 шт
- огурец – 1 шт
- помидор – 1 шт
- зеленый лук – 3 шт
- микс салата
- семена подсолнечника – 2 горсти
Заправка:
- французская горчица – 1 ч. л.
- лимонный сок – 1 ст. л.
- оливковое масло – 1,5 ст. л.
- соль
Для подачи:
- греческий йогурт – 200 г
- оливковое масло
Способ приготовления:
1. Сначала подготовить кабачки. Их нужно порезать средними ломтиками и обжарить на оливковом масле с обеиз сторон до золотистости. Когда перевернете их на другую сторону, обязательно посолите. Готовые кабачки выложить на бумажное полотенце, чтобы стекло лишнее масло.
2. Далее в глубокой миске необходимо смешать все ингредиенты для заправки.
3. Выложить к заправке листья салата.
4. Нарезать огурец полукольцами, помидор – ломтиками, измельчить лук. Добавить все в салат.
5. Добавить семена и кабачок. Все тщательно перемешать.
6. Далее следует подготовить блюдо для подачи. Для этого на плоскую тарелку равномерно выложить йогурт, полить сверху оливковым маслом и выложить салат.
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