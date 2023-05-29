Греческий салат на все случаи жизни: что сделает блюдо еще вкуснее

Татьяна Козюк
FoodOboz
2 минуты
135
Греческий салат на все случаи жизни: что сделает блюдо еще вкуснее

Греческий – это очень вкусный и привлекательный салат без майонеза на все случаи жизни. В его основе – свежие овощи и зелень, а также пикантная заправка.

Фудблогер Дарья с ником treskablog на своей странице в Instagram поделилась рецептом греческого салата по-новому, яркого вкуса которому придаст кабачок.

Рецепт греческого салата без майонеза

Ингредиенты:

  • кабачок – 2 шт
  • огурец – 1 шт
  • помидор – 1 шт
  • зеленый лук – 3 шт
Видео дня
  • микс салата
  • семена подсолнечника – 2 горсти

Заправка:

  • французская горчица – 1 ч. л.
  • лимонный сок – 1 ст. л.
  • оливковое масло – 1,5 ст. л.
  • соль

Для подачи:

  • греческий йогурт – 200 г
  • оливковое масло

Способ приготовления:

1. Сначала подготовить кабачки. Их нужно порезать средними ломтиками и обжарить на оливковом масле с обеиз сторон до золотистости. Когда перевернете их на другую сторону, обязательно посолите. Готовые кабачки выложить на бумажное полотенце, чтобы стекло лишнее масло.

Греческий салат с кабачком

2. Далее в глубокой миске необходимо смешать все ингредиенты для заправки.

3. Выложить к заправке листья салата.

Овощи для греческого салата

4. Нарезать огурец полукольцами, помидор – ломтиками, измельчить лук. Добавить все в салат.

5. Добавить семена и кабачок. Все тщательно перемешать.

Овощной греческий салат

6. Далее следует подготовить блюдо для подачи. Для этого на плоскую тарелку равномерно выложить йогурт, полить сверху оливковым маслом и выложить салат.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты