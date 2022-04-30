Один из самых вкусных и простых в приготовление салатов – греческий, основой которого являются овощи, а также сыр Фета, орегано, соль, оливки и масло. Но стоит отметить, что готовить его еще можно и совершенно иначе, добавив всего несколько новых ингредиентов, например, крупы и специи.

Кулинар Евгений Клопотенко поделился на своем YouTube-канале оригинальным рецептом очень вкусного греческого салата с кускусом, (чтобы посмотреть видео, доскролльте станицу до конца).

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Ингредиенты:

кускус – 150 г

сыр Фета – 150 г

оливки – 100 г ​​​​​​​

огурцы – 2-3 шт.

сладкий перец – 1 шт.

оливковое масло – 2 ст. л. ​​​​​​​ ​​​​​​​

мята – 2 веточки

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Переложите в глубокую миску кускус, добавьте соль и оливковое масло, залейте кипятком и перемешайте вилкой, обязательно накройте крышкой т оставьте всего на 5 минут.

2. После снова обязательно перемешайте вилкой, чтобы крупинки не слиплись.

3. Помойте овощи и порежьте кубиком.

4. Сыр также порежьте, но большими кубиками.

5. Все переложит ев миску, смешайте, добавьте мяту, перемешайте и заправьте оливковым маслом, присыпьте солью и перцем, снова перемешайте и сразу подавайте вкусный и сытный салат.

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