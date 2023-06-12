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Гречка по-царски: делимся оригинальной идеей сытного и вкусного блюда
Гречка является очень полезным, ценным и вкусным продуктом, который может быть основой для приготовления вкусной каши, супа. Еще из нее можно приготовить сытный гречаники.
Кулинар Ирина поделилась в Instagram рецептом вкусной гречки с фаршем, луком и морковь, которая будет идеальным блюдом для обеда и ужина.
Ингредиенты:
- гречка – 200 г
- лук – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- фарш – 350-400 г
- томатная паста – 1-2 ст. л.
- растительное масло – 1-2 ст. л.
- соль, перец, сушенный чеснок, паприка – по вкусу
- зелень
Способ приготовления:
1. Лук порежьте мелко. Морковь натрите, обжарьте вместе на сковороде.
2. Добавьте фарш и жарьте до готовности. Добавьте томатную пасту, соль, специи, перемешайте.
3. Помойте гречку и добавьте туда же, влейте воду, перемешайте и тушите под крышкой.
4. Измельчите зелень и посыпьте перед подачей.