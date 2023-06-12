Гречка по-царски: делимся оригинальной идеей сытного и вкусного блюда

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
3,7 т.
Рецепт блюда

Гречка является очень полезным, ценным и вкусным продуктом, который может быть основой для приготовления вкусной каши, супа. Еще из нее можно приготовить сытный гречаники. 

Как вкусно приготовить гречку

Кулинар Ирина поделилась в Instagram рецептом вкусной гречки с фаршем, луком и морковь, которая будет идеальным блюдом для обеда и ужина. 

Рецепт блюда
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Ингредиенты:

  • гречка – 200 г
  • лук – 1 шт. 
  • морковь – 1 шт. 
  • фарш – 350-400 г
  • томатная паста – 1-2 ст. л. 
  • растительное масло – 1-2 ст. л.
  • соль, перец, сушенный чеснок, паприка – по вкусу 
  • зелень 

Способ приготовления:

1. Лук порежьте мелко. Морковь натрите, обжарьте вместе на сковороде. 

Жареный лук с морковью

2. Добавьте фарш и жарьте до готовности. Добавьте томатную пасту, соль, специи, перемешайте. 

Фарш для блюда

3. Помойте гречку и добавьте туда же, влейте воду, перемешайте и тушите под крышкой. 

Гречка для блюда

4. Измельчите зелень и посыпьте перед подачей. 

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