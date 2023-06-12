Гречка является очень полезным, ценным и вкусным продуктом, который может быть основой для приготовления вкусной каши, супа. Еще из нее можно приготовить сытный гречаники.

Кулинар Ирина поделилась в Instagram рецептом вкусной гречки с фаршем, луком и морковь, которая будет идеальным блюдом для обеда и ужина.

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Ингредиенты:

гречка – 200 г

лук – 1 шт.

морковь – 1 шт.

фарш – 350-400 г

томатная паста – 1-2 ст. л.

растительное масло – 1-2 ст. л.

соль, перец, сушенный чеснок, паприка – по вкусу

зелень

Способ приготовления:

1. Лук порежьте мелко. Морковь натрите, обжарьте вместе на сковороде.

2. Добавьте фарш и жарьте до готовности. Добавьте томатную пасту, соль, специи, перемешайте.

3. Помойте гречку и добавьте туда же, влейте воду, перемешайте и тушите под крышкой.

4. Измельчите зелень и посыпьте перед подачей.