Один из самых полезных и ценных продуктов – гречка. Ее можно готовить по-разному: варить на воде, молоке, готовить со сливочным маслом, зажаркой, мясом и овощами.

Кулинар Светлана поделилась в Instagram рецептом вкусной гречки по-царски, с мясом и зажаркой.

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Ингредиенты:

Мясо – 300 г

Лук – 1шт.

Морковь – 1 шт.

Гречка – 170-180 г

Специи: паприка, перец черный, лавровый лист молотый, хмели-сунели, куркума и соль

Кипяток

Способ приготовления:

1. Обжарьте гречку на сухой сковороде.

2. Мясо нарежьте средними кусками, обжарьте до готовности со специями.

3. Лук порежьте мелким кубиком, морковь натрите на терке, обжарьте все до золотистости.

4. В подходящую посуду выложите мясо, зажарку, сверху гречку, залейте кипятком, добавьте сливочное масло и отправьте в духовку на 30 минут.

Гречка получится очень вкусной, рассыпчатой и мягкой!

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