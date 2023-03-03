Гречка по-царски: как приготовить вкусное блюдо для обеда

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
2,3 т.
Рецепт гречки

Один из самых полезных и ценных продуктов – гречка. Ее можно готовить по-разному: варить на воде, молоке, готовить со сливочным маслом, зажаркой, мясом и овощами. 

Как вкусно приготовить гречку с мясом и овощами

Кулинар Светлана поделилась в Instagram рецептом вкусной гречки по-царски, с мясом и зажаркой. 

Рецепт гречки
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Ингредиенты:

  • Мясо – 300 г
  • Лук – 1шт. 
  • Морковь – 1 шт. 
  • Гречка – 170-180 г
  • Специи: паприка, перец черный, лавровый лист молотый, хмели-сунели, куркума и соль
  • Кипяток 

Способ приготовления:

1. Обжарьте гречку на сухой сковороде.

Гречка для приготовления блюда

2. Мясо нарежьте средними кусками, обжарьте до готовности со специями. 

Жаренное мясо

3. Лук порежьте мелким кубиком, морковь натрите на терке, обжарьте все до золотистости.

Зажарка для гречки 

4. В подходящую посуду выложите мясо, зажарку, сверху гречку, залейте кипятком, добавьте сливочное масло и отправьте в духовку на 30 минут. 

Приготовление гречки

Гречка получится очень вкусной, рассыпчатой и мягкой!

Готовое блюдо

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