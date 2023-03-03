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Гречка по-царски: как приготовить вкусное блюдо для обеда
Один из самых полезных и ценных продуктов – гречка. Ее можно готовить по-разному: варить на воде, молоке, готовить со сливочным маслом, зажаркой, мясом и овощами.
Кулинар Светлана поделилась в Instagram рецептом вкусной гречки по-царски, с мясом и зажаркой.
Ингредиенты:
- Мясо – 300 г
- Лук – 1шт.
- Морковь – 1 шт.
- Гречка – 170-180 г
- Специи: паприка, перец черный, лавровый лист молотый, хмели-сунели, куркума и соль
- Кипяток
Способ приготовления:
1. Обжарьте гречку на сухой сковороде.
2. Мясо нарежьте средними кусками, обжарьте до готовности со специями.
3. Лук порежьте мелким кубиком, морковь натрите на терке, обжарьте все до золотистости.
4. В подходящую посуду выложите мясо, зажарку, сверху гречку, залейте кипятком, добавьте сливочное масло и отправьте в духовку на 30 минут.
Гречка получится очень вкусной, рассыпчатой и мягкой!
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