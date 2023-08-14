Гречка по-царски: самый простой рецепт вкусного и сытного блюда для обеда и ужина

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
2,4 т.
Вкусная гречка с морковью и мясом

Гречка – очень ценный и вкусный продукт, который можно использовать для приготовления супов, каш и даже десертов. Еще гречку можно не только варить, но и готовить на сковороде, в духовке, в горшочках и рукаве. 

Гречка с овощами и куриными голенями

Кулинар Дарья поделилась в Instagram рецептом вкусной гречки по-царски, с луком, морковью и куриным мясом. 

Рецепт гречки
Видео дня

Ингредиенты:

  • крупа гречневая – 1 стакана 
  • вода – 2 стакана 
  • лук – 1 шт.
  • морковь – 1 шт.
  • голени – 5 шт.
  • соль, специи, копченая паприка
  • зелень – по вкусу 

Способ приготовления:

1. Натрите специями голени. 

Куриные голени со специями

2. Гречку помойте, переложите в рукав, налейте воду в соотношении 2:1, добавьте нарезанный лук и морковь.

Гречка с овощами

3. Затем выложите голени, хорошо перемешайте и готовьте в духовке при температуре 180 градусов примерно 50-60 минут. 

Готовое блюдо

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты