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Гречка по-царски: самый простой рецепт вкусного и сытного блюда для обеда и ужина
Гречка – очень ценный и вкусный продукт, который можно использовать для приготовления супов, каш и даже десертов. Еще гречку можно не только варить, но и готовить на сковороде, в духовке, в горшочках и рукаве.
Кулинар Дарья поделилась в Instagram рецептом вкусной гречки по-царски, с луком, морковью и куриным мясом.
Ингредиенты:
- крупа гречневая – 1 стакана
- вода – 2 стакана
- лук – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- голени – 5 шт.
- соль, специи, копченая паприка
- зелень – по вкусу
Способ приготовления:
1. Натрите специями голени.
2. Гречку помойте, переложите в рукав, налейте воду в соотношении 2:1, добавьте нарезанный лук и морковь.
3. Затем выложите голени, хорошо перемешайте и готовьте в духовке при температуре 180 градусов примерно 50-60 минут.
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