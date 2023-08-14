Гречка – очень ценный и вкусный продукт, который можно использовать для приготовления супов, каш и даже десертов. Еще гречку можно не только варить, но и готовить на сковороде, в духовке, в горшочках и рукаве.

Кулинар Дарья поделилась в Instagram рецептом вкусной гречки по-царски, с луком, морковью и куриным мясом.

Видео дня

Ингредиенты:

крупа гречневая – 1 стакана

вода – 2 стакана

лук – 1 шт.

морковь – 1 шт.

голени – 5 шт.

соль, специи, копченая паприка

зелень – по вкусу

Способ приготовления:

1. Натрите специями голени.

2. Гречку помойте, переложите в рукав, налейте воду в соотношении 2:1, добавьте нарезанный лук и морковь.

3. Затем выложите голени, хорошо перемешайте и готовьте в духовке при температуре 180 градусов примерно 50-60 минут.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: