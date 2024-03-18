Гречка с мясом для ужина: как правильно приготовить полезное блюдо

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Гречка с мясом для ужина: как правильно приготовить полезное блюдо

Гречку можно есть на завтрак, обед и ужин, так как, по мнению специалистов, это самая полезная крупа, которую можно готовить с овощами и мясом. 

Как вкусно приготовить гречку

Кулинар поделилась в Instagram рецептом полезной гречки с овощной зажаркой и куринымм филе.  

Рецепт блюда
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Ингредиенты: 

  • гречка
  • филе
  • морковь
  • лук
  • перец
  • вода
  • специи

Способ приготовления: 

1. Немного обжарьте лук, перец и морковь. Добавьте нарезное филе и обжарьте. Посолить, добавьте специи и перемешайте. 

Мясо с овощами

2. Промойте несколько раз гречку и добавьте в сковороду, сверху залейте горячей водой (на 1 стакан гречки и 2-2,5 стакана воды). Накройте крышкой и тушите на маленьком огне до испарения воды.

Приготовление гречки

Перед подачей присыпьте зеленью!

Готовая гречка с мясом

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