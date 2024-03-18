Гречку можно есть на завтрак, обед и ужин, так как, по мнению специалистов, это самая полезная крупа, которую можно готовить с овощами и мясом.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом полезной гречки с овощной зажаркой и куринымм филе.

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Ингредиенты:

гречка

филе

морковь

лук

перец

вода

специи

Способ приготовления:

1. Немного обжарьте лук, перец и морковь. Добавьте нарезное филе и обжарьте. Посолить, добавьте специи и перемешайте.

2. Промойте несколько раз гречку и добавьте в сковороду, сверху залейте горячей водой (на 1 стакан гречки и 2-2,5 стакана воды). Накройте крышкой и тушите на маленьком огне до испарения воды.

Перед подачей присыпьте зеленью!

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