Гречку не нужно варить, а огурцы можно есть с молоком: популярные мифы

Очень часто люди становятся заложниками мифов, и это касается всех сфер жизни. Развенчаю некоторые популярные кулинарные заблуждения украинцев.

Миф №1: огурцы с молоком

— Говорят, что нельзя есть соленые огурцы с молоком. Но это ложь! Один из традиционных способов сквашивания молока — бросить в него квашенный огурец, чтобы получился кефир, — отметил Клопотенко.

Миф №2: и рыба, и мясо

— Многие считают, что нельзя есть сладкое вместе с соленым, а мясо с рыбой. И это тоже миф. Когда-то чумаки возили соль и между мешками клали рыбу. Когда останавливались где-то, доставали ее и ели вместе с мясом. Это было абсолютно нормально, — рассказал Женя.

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Миф №3: вареная гречка

— Гречку не нужно варить. Ее можно просто залить горячей водой. Крупу собирают, потом пропаривают — это означает, что она готовится на пару. Потом ее высушивают, чтобы не портилась. То есть, по факту, коричневая гречка в пачках, которую продают в магазинах, уже готова, — объяснил повар Новому каналу.

Миф №4: полезность бульонов

— Бульон, если он не овощной, вреден. В нем есть только желатин и нет никакой пользы. Когда мы едим бульон и заедаем его хлебом со сливочным маслом — это в два раза более вредно, — сказал Клопотенко.

Миф №5: вареные овощи

— Свеклу не обязательно варить, ее можно есть сырой. Как и картофель. Кукурузу, кстати, варить тоже не обязательно — она сладкая и прекрасная даже в сыром виде, — порекомендовал ресторатор.

Какими еще талантами, кроме кулинарного, обладает Евгений Клопотенко, узнаете уже в среду, 1 декабря, в 19:00 в свежем выпуске шоу "Дети против звезд" на Новом канале!

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