Во время рождественских и новогодних праздников мы все употребляем много тяжелой пищи, что может плохо повлиять на работу организма. Именно поэтому уже в первые дни января организм буквально начинает требовать, чтобы его накормили чем-нибудь полезным, но желательно жидким.

И тут на помощь приходит фудблогер с ником cook_with_me_at_home. Именно она в Instagram опубликовала рецепт простого в приготовлении и относительно легкого супа с гречкой и грибами, что придет утомленному праздниками на помощь.

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Ингредиенты

Лесные сушеные грибы – 1 горсть

Вода – 0,5 л

Бульон – 2,5 л

Лук – 1 шт

Морковь – 1 шт

Масло

Гречка – 90 гр

Картофель – 4-5 шт

Соль

Перец

Лавровое письмо

Зелень

Способ приготовления

1. Грибы замочить в воде и оставить на ночь.

2. Утром грибы процедить, а к их воде добавить бульон.

3. Морковь потереть на большой терке, а лук мелко порезать. Жарить на сковороде с растительным маслом до мягкости.

4. Бульон довести до кипения и снять шум.

5. Добавить грибы и варить в течение 30 минут.

6. Добавить предварительно промытую гречку и варить еще 10 минут.

7. Добавить жареные овощи, соль, перец, лавровый лист и готовить.

8. Перед подачей посыпать зеленью.

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