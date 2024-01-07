Гречневый суп с лесными грибами: простой и изысканный рецепт, идеальный после праздников
Во время рождественских и новогодних праздников мы все употребляем много тяжелой пищи, что может плохо повлиять на работу организма. Именно поэтому уже в первые дни января организм буквально начинает требовать, чтобы его накормили чем-нибудь полезным, но желательно жидким.
И тут на помощь приходит фудблогер с ником cook_with_me_at_home. Именно она в Instagram опубликовала рецепт простого в приготовлении и относительно легкого супа с гречкой и грибами, что придет утомленному праздниками на помощь.
Ингредиенты
- Лесные сушеные грибы – 1 горсть
- Вода – 0,5 л
- Бульон – 2,5 л
- Лук – 1 шт
- Морковь – 1 шт
- Масло
- Гречка – 90 гр
- Картофель – 4-5 шт
- Соль
- Перец
- Лавровое письмо
- Зелень
Способ приготовления
1. Грибы замочить в воде и оставить на ночь.
2. Утром грибы процедить, а к их воде добавить бульон.
3. Морковь потереть на большой терке, а лук мелко порезать. Жарить на сковороде с растительным маслом до мягкости.
4. Бульон довести до кипения и снять шум.
5. Добавить грибы и варить в течение 30 минут.
6. Добавить предварительно промытую гречку и варить еще 10 минут.
7. Добавить жареные овощи, соль, перец, лавровый лист и готовить.
8. Перед подачей посыпать зеленью.
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