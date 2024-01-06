Грибная запеканка с лавашем – это довольно необычное в исполнении, но очень вкусное и питательное блюдо. Она идеально подойдет для обеда, когда нет слишком много времени на его приготовление.

Рецептом этого интересного блюда в Instagram поделилась фудблогер с ником svetaschechka. Кстати, запеканка готовится из доступных и бюджетных ингредиентов, поэтому она стоит внимания.

Ингредиенты

Лаваш

Сыр Сулугуни

Ветчина

Шампиньоны

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Сливки

Твердый творог на посыпку

Жареный лук на заливку – по желанию

Способ приготовления

1. Шампиньоны нарезать кусочками и обжаривать на сковороде до изменения цвета.

2. Добавить несколько целых шампиньонов и залить все сливками.

3. На лаваш выложить тертый сыр, нарезанную ветчину и завернуть в рулетики.

4. Рулетики выложить в форму для запекания.

5. Все, что содержится на сковороде, отправить в форму поверх рулетиков.

6. Посыпать сыром и отправить в духовку на 20 минут при 180 градусах.

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