Грибная запеканка с лавашем: необычное и одновременно простое в приготовлении блюдо
Грибная запеканка с лавашем – это довольно необычное в исполнении, но очень вкусное и питательное блюдо. Она идеально подойдет для обеда, когда нет слишком много времени на его приготовление.
Рецептом этого интересного блюда в Instagram поделилась фудблогер с ником svetaschechka. Кстати, запеканка готовится из доступных и бюджетных ингредиентов, поэтому она стоит внимания.
Ингредиенты
- Лаваш
- Сыр Сулугуни
- Ветчина
- Шампиньоны
- Сливки
- Твердый творог на посыпку
- Жареный лук на заливку – по желанию
Способ приготовления
1. Шампиньоны нарезать кусочками и обжаривать на сковороде до изменения цвета.
2. Добавить несколько целых шампиньонов и залить все сливками.
3. На лаваш выложить тертый сыр, нарезанную ветчину и завернуть в рулетики.
4. Рулетики выложить в форму для запекания.
5. Все, что содержится на сковороде, отправить в форму поверх рулетиков.
6. Посыпать сыром и отправить в духовку на 20 минут при 180 градусах.
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