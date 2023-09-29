Осень – сезон грибов, которые могут быть основой для приготовления вкусных пирогов, вареников, а также салатов и супов. Еще их можно сушить, консервировать на зиму.

Кулинар Полина поделилась в Instagram рецептом вкусного пирога из слоеного теста с грибами, сыром и луком.

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Ингредиенты:

слоеное тесто – 2 листа

лук – 1-2 шт.

сыр – 150 г

желтки – 1 шт.

сливочное масло – 20 г

грибы – 300 г

прованские травы, соль

укроп/петрушка

Способ приготовления:

1. Лук нарежьте полосками, грибы хорошо помойте (при необходимости очищаем) и нарежьте.

2. На сливочном масле обжарьте лук 3-4 минуты, добавьте грибы, специи, соль, зелень и готовьте еще 5-8 минут.

3. На застеленный пергаментом противень расстелите тесто. Присыпьте тертым сыром и выложите грибную начинку и запекайте 20 минут при до 190 С.

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