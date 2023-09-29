Грибной хрустящий торт с сыром на слоеном тесте: всегда получается удачным

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Вкусный домашний пирог из лаваша

Осень – сезон грибов, которые могут быть основой для приготовления вкусных пирогов, вареников, а также салатов и супов. Еще их можно сушить, консервировать на зиму. 

Вкусный грибной пирог

Кулинар Полина поделилась в Instagram рецептом вкусного пирога из слоеного теста с грибами, сыром и луком. 

Рецепт пирога с грибами
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Ингредиенты: 

  • слоеное тесто – 2 листа
  • лук – 1-2 шт.
  • сыр – 150 г
  • желтки – 1 шт.
  • сливочное масло – 20 г
  • грибы – 300 г
  • прованские травы, соль
  • укроп/петрушка

Способ приготовления:

1. Лук нарежьте полосками, грибы хорошо помойте (при необходимости очищаем) и нарежьте. 

Грибы с луком

2. На сливочном масле обжарьте лук 3-4 минуты, добавьте грибы, специи, соль, зелень и готовьте еще 5-8 минут.

Приготовление начинки

3. На застеленный пергаментом противень расстелите тесто. Присыпьте тертым сыром и выложите грибную начинку и запекайте 20 минут при до 190 С. 

Готовый пирог

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