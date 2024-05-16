Грибной крем-суп за 25 минут: как приготовить ресторанное блюдо на скорую руку

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
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Грибной крем-суп за 25 минут: как приготовить ресторанное блюдо на скорую руку

Крем-суп – это вкуснейшее первое блюдо, которое готовится практически из любых продуктов. Кроме этого, это очень изысканное блюдо, которое подают в самых дорогих ресторанах.

Но почему бы не приготовить его дома и не порадовать родных? Как это сделать так, чтобы они были поражены, и потратить всего 25 минут, точно знает фудблогер с ником receptuk.ua. Об этом она рассказала в своем Instagram.

Грибной крем-суп за 25 минут: как приготовить ресторанное блюдо на скорую руку

Ингредиенты

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  • Вода – 2 ст.
  • Шампиньоны – 300 гр
  • Картофель – 4 шт
  • Сливки – 150 мл
  • Сырок плавленый с грибным вкусом – 1 шт.
  • Соль
  • Сухой чеснок
  • Перец

Способ приготовления

1.Картофель чистим на нарезаем кубиками. Отправляем вариться в подсоленной воде.

2.Пещерицы нарезаем произвольными кусками и отправляем в картофель, как только он закипит.

Грибной крем-суп за 25 минут: как приготовить ресторанное блюдо на скорую руку

3. Плавленый сырок натираем на терке.

4. Как только картофель будет готов, добавляем в кастрюлю специи, сырок и сливки.

Грибной крем-суп за 25 минут: как приготовить ресторанное блюдо на скорую руку

5. Варим на маленьком огне постоянно помешивая, пока не растает сыр.

Грибной крем-суп за 25 минут: как приготовить ресторанное блюдо на скорую руку

6. Выключаем нагрев и перебиваем блендером до образования однородной кремообразной массы.

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