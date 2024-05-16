Грибной крем-суп за 25 минут: как приготовить ресторанное блюдо на скорую руку
Крем-суп – это вкуснейшее первое блюдо, которое готовится практически из любых продуктов. Кроме этого, это очень изысканное блюдо, которое подают в самых дорогих ресторанах.
Но почему бы не приготовить его дома и не порадовать родных? Как это сделать так, чтобы они были поражены, и потратить всего 25 минут, точно знает фудблогер с ником receptuk.ua. Об этом она рассказала в своем Instagram.
Ингредиенты
- Вода – 2 ст.
- Шампиньоны – 300 гр
- Картофель – 4 шт
- Сливки – 150 мл
- Сырок плавленый с грибным вкусом – 1 шт.
- Соль
- Сухой чеснок
- Перец
Способ приготовления
1.Картофель чистим на нарезаем кубиками. Отправляем вариться в подсоленной воде.
2.Пещерицы нарезаем произвольными кусками и отправляем в картофель, как только он закипит.
3. Плавленый сырок натираем на терке.
4. Как только картофель будет готов, добавляем в кастрюлю специи, сырок и сливки.
5. Варим на маленьком огне постоянно помешивая, пока не растает сыр.
6. Выключаем нагрев и перебиваем блендером до образования однородной кремообразной массы.
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