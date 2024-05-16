Крем-суп – это вкуснейшее первое блюдо, которое готовится практически из любых продуктов. Кроме этого, это очень изысканное блюдо, которое подают в самых дорогих ресторанах.

Но почему бы не приготовить его дома и не порадовать родных? Как это сделать так, чтобы они были поражены, и потратить всего 25 минут, точно знает фудблогер с ником receptuk.ua. Об этом она рассказала в своем Instagram.

Ингредиенты

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Вода – 2 ст.

Шампиньоны – 300 гр

Картофель – 4 шт

Сливки – 150 мл

Сырок плавленый с грибным вкусом – 1 шт.

Соль

Сухой чеснок

Перец

Способ приготовления

1.Картофель чистим на нарезаем кубиками. Отправляем вариться в подсоленной воде.

2.Пещерицы нарезаем произвольными кусками и отправляем в картофель, как только он закипит.

3. Плавленый сырок натираем на терке.

4. Как только картофель будет готов, добавляем в кастрюлю специи, сырок и сливки.

5. Варим на маленьком огне постоянно помешивая, пока не растает сыр.

6. Выключаем нагрев и перебиваем блендером до образования однородной кремообразной массы.

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