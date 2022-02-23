Грибной "Наполеон" с вкусным соусом для праздничного стола

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
246
Торт с грибами

Торт "Наполеон" – один из самых популярных и вкусных тортов, которые можно приготовить дома. Стоит отметить, что существует очень много рецептов этого блюда, среди которых не только сладкие.

Редакция FoodOboz выбрала для вас вариант вкусного "Наполеона" с грибами, рецепт которого был опубликован в Instagram ( tartaletika)

Тесто:

  • 420 г муки пшеничной в/с

  • 260 г сливочного масла (мягкого)

  • 1 яйцо

Вкусный домашний торт

  • 5 г соли

Видео дня

  • 65 г ледяной воды

  • 5 г уксуса

Способ приготовления:

1. Масло и муку перемешайте лопаткой в чаше миксера или вручную, добавьте слегка взбитое с водой, солью и уксусом яйцо.

2. Замесите однородное тесто.

3. Разделить на 7 кусков, оставьте под пленкой полежать на 30 мин.

Тесто для торта

4. Раскатайте каждый кусок в тонкий пласт.

5. Наколите вилкой тесто выпекайте около 10-12 минут при 180 С до золотистого цвета.

Грибная начинка

1. Отварите грибы, порежьте и пожарьте на растительно масле вместе с луком.

Начинка для торта

Соус бешамель:

  • 1 л молока

  • 100 г муки пшеничной

  • 100 г сливочного масла

  • Соль, чёрный перец молотый

Способ приготовления:

1. Масло растопить в кастрюльке.

2. Добавьте муку и готовьте около 1 минуты, постоянно помешивая лопаткой. Должна получиться мягкая масса.

Соус для торта

3. Постепенно добавьте горячее молоко, соль, специи и размешиваем каждую порцию до однородности венчиком. Готовьте еще 3-5 минут, до загустения соуса.

4. Переложите в чистую миску, накрыть пленкой в контакт.

Собираем торт:

Как приготовить дома вкусный торт

1. На каждый выпеченный слой теста нанести слой соуса бешамель, сверху разложить жаренные грибочки, накрыть следующим пластом теста. Так же прослоить все слои.

2. Самый верхний слой – раскрошенный хрустящий корж теста.

3. Накройте бумагой для выпечки, сверху положите доску и небольшой груз, уберите торт в холод на несколько часов.

Вкусный "Наполеон"

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Призыв к вакцинации

Сейчас мы готовим

Все рецепты