Грибной "Наполеон" с вкусным соусом для праздничного стола

Торт "Наполеон" – один из самых популярных и вкусных тортов, которые можно приготовить дома. Стоит отметить, что существует очень много рецептов этого блюда, среди которых не только сладкие.

Редакция FoodOboz выбрала для вас вариант вкусного "Наполеона" с грибами, рецепт которого был опубликован в Instagram ( tartaletika)

Тесто:

420 г муки пшеничной в/с

260 г сливочного масла (мягкого)

1 яйцо

5 г соли

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65 г ледяной воды

5 г уксуса

Способ приготовления:

1. Масло и муку перемешайте лопаткой в чаше миксера или вручную, добавьте слегка взбитое с водой, солью и уксусом яйцо.

2. Замесите однородное тесто.

3. Разделить на 7 кусков, оставьте под пленкой полежать на 30 мин.

4. Раскатайте каждый кусок в тонкий пласт.

5. Наколите вилкой тесто выпекайте около 10-12 минут при 180 С до золотистого цвета.

Грибная начинка

1. Отварите грибы, порежьте и пожарьте на растительно масле вместе с луком.

Соус бешамель:

1 л молока

100 г муки пшеничной

100 г сливочного масла

Соль, чёрный перец молотый

Способ приготовления:

1. Масло растопить в кастрюльке.

2. Добавьте муку и готовьте около 1 минуты, постоянно помешивая лопаткой. Должна получиться мягкая масса.

3. Постепенно добавьте горячее молоко, соль, специи и размешиваем каждую порцию до однородности венчиком. Готовьте еще 3-5 минут, до загустения соуса.

4. Переложите в чистую миску, накрыть пленкой в контакт.

Собираем торт:

1. На каждый выпеченный слой теста нанести слой соуса бешамель, сверху разложить жаренные грибочки, накрыть следующим пластом теста. Так же прослоить все слои.

2. Самый верхний слой – раскрошенный хрустящий корж теста.

3. Накройте бумагой для выпечки, сверху положите доску и небольшой груз, уберите торт в холод на несколько часов.

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