Грибной "Наполеон" с вкусным соусом для праздничного стола
Торт "Наполеон" – один из самых популярных и вкусных тортов, которые можно приготовить дома. Стоит отметить, что существует очень много рецептов этого блюда, среди которых не только сладкие.
Редакция FoodOboz выбрала для вас вариант вкусного "Наполеона" с грибами, рецепт которого был опубликован в Instagram ( tartaletika)
Тесто:
420 г муки пшеничной в/с
260 г сливочного масла (мягкого)
1 яйцо
5 г соли
65 г ледяной воды
5 г уксуса
Способ приготовления:
1. Масло и муку перемешайте лопаткой в чаше миксера или вручную, добавьте слегка взбитое с водой, солью и уксусом яйцо.
2. Замесите однородное тесто.
3. Разделить на 7 кусков, оставьте под пленкой полежать на 30 мин.
4. Раскатайте каждый кусок в тонкий пласт.
5. Наколите вилкой тесто выпекайте около 10-12 минут при 180 С до золотистого цвета.
Грибная начинка
1. Отварите грибы, порежьте и пожарьте на растительно масле вместе с луком.
Соус бешамель:
1 л молока
100 г муки пшеничной
100 г сливочного масла
Соль, чёрный перец молотый
Способ приготовления:
1. Масло растопить в кастрюльке.
2. Добавьте муку и готовьте около 1 минуты, постоянно помешивая лопаткой. Должна получиться мягкая масса.
3. Постепенно добавьте горячее молоко, соль, специи и размешиваем каждую порцию до однородности венчиком. Готовьте еще 3-5 минут, до загустения соуса.
4. Переложите в чистую миску, накрыть пленкой в контакт.
Собираем торт:
1. На каждый выпеченный слой теста нанести слой соуса бешамель, сверху разложить жаренные грибочки, накрыть следующим пластом теста. Так же прослоить все слои.
2. Самый верхний слой – раскрошенный хрустящий корж теста.
3. Накройте бумагой для выпечки, сверху положите доску и небольшой груз, уберите торт в холод на несколько часов.
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