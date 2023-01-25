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Грибной паштет: как приготовить намазку на бутерброды и начинку для тарталеток
Паштет можно готовить не только из сала, сельди или печени, но и из грибов, который можно намазывать на бутерброды или использовать в качестве начинки для тарталеток. Такая закуска достаточно бюджетная и быстро готовится. Выходит очень нежной и ароматной.
В одном из кулинарных блогов (vistovvska_cooking) в Instagram был опубликован рецепт грибного паштета.
Ингредиенты:
- шампиньоны – 500 г
- морковь – 1 шт
- лук – 1 шт
- сыр сливочный
- соль
Способ приготовления:
1. Нарезать полукольцами лук, натереть морковь на терке. Обжарить вместе до мягкости.
2. Нарезать и добавить грибы. Готовить к полному испарению воды.
3. Готовые грибы выложить в чашу блендера.
4. Добавить к ним сливочный сыр и соль. Взбить все до однородности.
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