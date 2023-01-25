Паштет можно готовить не только из сала, сельди или печени, но и из грибов, который можно намазывать на бутерброды или использовать в качестве начинки для тарталеток. Такая закуска достаточно бюджетная и быстро готовится. Выходит очень нежной и ароматной.

В одном из кулинарных блогов (vistovvska_cooking) в Instagram был опубликован рецепт грибного паштета.

Ингредиенты:

шампиньоны – 500 г

морковь – 1 шт

лук – 1 шт

сыр сливочный

соль

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Способ приготовления:

1. Нарезать полукольцами лук, натереть морковь на терке. Обжарить вместе до мягкости.

2. Нарезать и добавить грибы. Готовить к полному испарению воды.

3. Готовые грибы выложить в чашу блендера.

4. Добавить к ним сливочный сыр и соль. Взбить все до однородности.

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