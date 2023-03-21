Грибной соус с филе к картофелю, макаронам и кашам: делимся самым простым рецептом
Куриное филе и грибы – идеальные ингредиенты для приготовления отличного соуса, который может быть сытным дополнением к кашам, пюре и макаронам. Готовится блюдо элементарно, достаточно всего лишь пожарить мясо и грибы, залить сливками и протушить.
Кулинар Валерия поделилась в Instagram рецептом вкусного жареного филе со сливками, луком и грибами.
Ингредиенты:
- Куриное филе
- Шампиньоны
- Лук
- Твердый сыр
- Сливки 33% + вода
- Специи/соль – по вкусу
Способ приготовления:
1. Порежьте филе и обжарьте до золотистого цвета, переложите на тарелку.
2. Грибы порежьте и обжарьте в течение 5 минут, добавьте мелко нарезанный лук, обжарьте еще 7 минут.
3. Влейте сливки и совсем немного воды.
4. Сверху посыпьте тертым сыром, и когда он полностью расплавится – выложите заранее обжаренное филе и все перемешайте.
Можно подавать с картофелем, макаронами, пастой, гречкой, будет очень вкусно и сытно!
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