Грибной соус с филе к картофелю, макаронам и кашам: делимся самым простым рецептом

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
1,1 т.
Рецепт блюда

Куриное филе и грибы – идеальные ингредиенты для приготовления отличного соуса, который может быть сытным дополнением к кашам, пюре и макаронам. Готовится блюдо элементарно, достаточно всего лишь пожарить мясо и грибы, залить сливками и протушить.

Грибной соус

Кулинар Валерия поделилась в Instagram рецептом вкусного жареного филе со сливками, луком и грибами.

Рецепт соуса из грибов и филе
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Ингредиенты:

  • Куриное филе
  • Шампиньоны
  • Лук
  • Твердый сыр
  • Сливки 33% + вода
  • Специи/соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. Порежьте филе и обжарьте до золотистого цвета, переложите на тарелку.

Жареное куриное филе

2. Грибы порежьте и обжарьте в течение 5 минут, добавьте мелко нарезанный лук, обжарьте еще 7 минут.

Грибы для блюда

3. Влейте сливки и совсем немного воды.

Приготовление соуса

4. Сверху посыпьте тертым сыром, и когда он полностью расплавится – выложите заранее обжаренное филе и все перемешайте.

Грибной соус с тертым сыром

Можно подавать с картофелем, макаронами, пастой, гречкой, будет очень вкусно и сытно!

Готовый соус

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