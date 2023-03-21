Куриное филе и грибы – идеальные ингредиенты для приготовления отличного соуса, который может быть сытным дополнением к кашам, пюре и макаронам. Готовится блюдо элементарно, достаточно всего лишь пожарить мясо и грибы, залить сливками и протушить.

Кулинар Валерия поделилась в Instagram рецептом вкусного жареного филе со сливками, луком и грибами.

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Ингредиенты:

Куриное филе

Шампиньоны

Лук

Твердый сыр

Сливки 33% + вода

Специи/соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. Порежьте филе и обжарьте до золотистого цвета, переложите на тарелку.

2. Грибы порежьте и обжарьте в течение 5 минут, добавьте мелко нарезанный лук, обжарьте еще 7 минут.

3. Влейте сливки и совсем немного воды.

4. Сверху посыпьте тертым сыром, и когда он полностью расплавится – выложите заранее обжаренное филе и все перемешайте.

Можно подавать с картофелем, макаронами, пастой, гречкой, будет очень вкусно и сытно!

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