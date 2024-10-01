Грибной суп, который можно приготовить за 15 минут: рецепт от звездного повара

Эрика Ильина
FoodOboz
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Грибной суп, который можно приготовить за 15 минут: рецепт от звездного повара

Грибной суп – это первое блюдо, которое знают и любят во многих странах мира. В каждой из них его готовят по-разному. Например, в Украине это грибная юшка, которую подают в Карпатах.

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А вот всемирно известный шеф-повар Джейми Оливер, имеет собственное видение, как должен выглядеть грибной суп. О том, как правильно его приготовить, он рассказал Mirror.

Грибной суп, который можно приготовить за 15 минут: рецепт от звездного повара

Ингредиенты

  • Лук – 2 шт
  • Масло оливковое
  • Бульонный кубик
  • Чеснок – 2 зуб
  • Гриб портобелло – 4 шт
  • Рис басмати – 100 гр
  • Сливки – 1 ст.л.
  • Трюфельное масло – 1 ч.л.
  • Каштановые грибы – 8 шт
  • Чиабота
  • Чеснок – 1 зуб
  • Яблоко – 1 шт
  • Петрушка – пучок
  • Лимон – 1 шт
  • Сыр твердый – 60 гр
  • Грецкие орехи – горсть

Способ приготовления

1.Лук и остальные ингредиенты почистить и мешок измельчить. Жарить на сковороде с оливковым маслом.

2. Добавить бульонный кубик, соль, перец и чабрец. Тушим.

Грибной суп, который можно приготовить за 15 минут: рецепт от звездного повара

3. Удаляем ножки из каштановых грибов, а верхушки обжариваем на сковороде.

4. Добавляем ножка грибов и портобелло к сковороде и жарился лук.

5. Добавляем рис и тушим 10 минут.

Грибной суп, который можно приготовить за 15 минут: рецепт от звездного повара

6. Добавляем литр кипятка и варим, не закрывая крышкой.

7. Чиабата обжариваем на сковороде до золотистости.

8. Присыпаем хлеб натертым сыром, орехами и чесноком и обжариваем на гриле, пока творог не расплавится.

9. Суп измельчаем блендером, создавая нужную вам консистенцию.

10. Подаем с гренками и присыпаем натертыми на терке яблоки измельченной петрушкой.

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