Грибной суп, который можно приготовить за 15 минут: рецепт от звездного повара
Грибной суп – это первое блюдо, которое знают и любят во многих странах мира. В каждой из них его готовят по-разному. Например, в Украине это грибная юшка, которую подают в Карпатах.
А вот всемирно известный шеф-повар Джейми Оливер, имеет собственное видение, как должен выглядеть грибной суп. О том, как правильно его приготовить, он рассказал Mirror.
Ингредиенты
- Лук – 2 шт
- Масло оливковое
- Бульонный кубик
- Чеснок – 2 зуб
- Гриб портобелло – 4 шт
- Рис басмати – 100 гр
- Сливки – 1 ст.л.
- Трюфельное масло – 1 ч.л.
- Каштановые грибы – 8 шт
- Чиабота
- Чеснок – 1 зуб
- Яблоко – 1 шт
- Петрушка – пучок
- Лимон – 1 шт
- Сыр твердый – 60 гр
- Грецкие орехи – горсть
Способ приготовления
1.Лук и остальные ингредиенты почистить и мешок измельчить. Жарить на сковороде с оливковым маслом.
2. Добавить бульонный кубик, соль, перец и чабрец. Тушим.
3. Удаляем ножки из каштановых грибов, а верхушки обжариваем на сковороде.
4. Добавляем ножка грибов и портобелло к сковороде и жарился лук.
5. Добавляем рис и тушим 10 минут.
6. Добавляем литр кипятка и варим, не закрывая крышкой.
7. Чиабата обжариваем на сковороде до золотистости.
8. Присыпаем хлеб натертым сыром, орехами и чесноком и обжариваем на гриле, пока творог не расплавится.
9. Суп измельчаем блендером, создавая нужную вам консистенцию.
10. Подаем с гренками и присыпаем натертыми на терке яблоки измельченной петрушкой.
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