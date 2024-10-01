Грибной суп – это первое блюдо, которое знают и любят во многих странах мира. В каждой из них его готовят по-разному. Например, в Украине это грибная юшка, которую подают в Карпатах.

Видео дня

А вот всемирно известный шеф-повар Джейми Оливер, имеет собственное видение, как должен выглядеть грибной суп. О том, как правильно его приготовить, он рассказал Mirror.

Ингредиенты

Лук – 2 шт

Масло оливковое

Бульонный кубик

Чеснок – 2 зуб

Гриб портобелло – 4 шт

Рис басмати – 100 гр

Сливки – 1 ст.л.

Трюфельное масло – 1 ч.л.

Каштановые грибы – 8 шт

Чиабота

Чеснок – 1 зуб

Яблоко – 1 шт

Петрушка – пучок

Лимон – 1 шт

Сыр твердый – 60 гр

Грецкие орехи – горсть

Способ приготовления

1.Лук и остальные ингредиенты почистить и мешок измельчить. Жарить на сковороде с оливковым маслом.

2. Добавить бульонный кубик, соль, перец и чабрец. Тушим.

3. Удаляем ножки из каштановых грибов, а верхушки обжариваем на сковороде.

4. Добавляем ножка грибов и портобелло к сковороде и жарился лук.

5. Добавляем рис и тушим 10 минут.

6. Добавляем литр кипятка и варим, не закрывая крышкой.

7. Чиабата обжариваем на сковороде до золотистости.

8. Присыпаем хлеб натертым сыром, орехами и чесноком и обжариваем на гриле, пока творог не расплавится.

9. Суп измельчаем блендером, создавая нужную вам консистенцию.

10. Подаем с гренками и присыпаем натертыми на терке яблоки измельченной петрушкой.

На OBOZ.UA есть и другие рецепты супов-пюре: