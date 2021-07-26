Грибной суп по-китайски на обед: какие грибы лучше всего добавить

Ирина Мельниченко
Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Грибной суп

Лучшее блюдо на обед – любой суп на ваш выбор, во-первых готовится он очень быстро, к тому же летом так много свежих и полезных овощей для него, которые достаточно всего лишь – правильно соединить. Во-вторых – супы нужно есть регулярно, ведь они очень полезны для пищеварительной системы.

Сегодня редакция FoodOboz делится с вами пикантным рецептом очень вкусного супа по-китайски с лапшой и огурцами, который внесет особый вкус привычную еда.

Ингредиенты для супа

Ингредиенты:

  • свежие грибы –

    125 г

  • лапша – 25 г

  • растительное масло – 2 ст. л.

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  • соевый соус – 1 ст. л.

  • зеленый лук –

    2 шт.

  • чеснок – 1 зуб.

  • огурцы –

    1 шт.

  • соль –

    по вкусу

Способ приготовления:

  1. Зеленый лук и чеснок мелко нарежьте и обжарьте на растительном масле около 50 секунд, обязательно это делать в сковороде-вок.

  2. Грибы помойте, нарежьте произвольно, добавьте в сковороду.

  3. Туда же бросьте огурец без семян и жарьте около 5 минут.

  4. После – влейте воду, бросьте лапшу, перемешайте и доведите до кипения.

  5. В самом конце добавьте соевый сок, соль и варите еще 3 минуты.

Грибной суп

Подавать суп лучше всего горячим, можно добавить жареный кунжут – по желанию.

Стоит отметить, что грибы можно брать для этого супа – древесные грибы (Муэр), но можно и обычные опята, маслята, лисички и даже шампиньоны.

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