Грибной суп по-китайски на обед: какие грибы лучше всего добавить
Лучшее блюдо на обед – любой суп на ваш выбор, во-первых готовится он очень быстро, к тому же летом так много свежих и полезных овощей для него, которые достаточно всего лишь – правильно соединить. Во-вторых – супы нужно есть регулярно, ведь они очень полезны для пищеварительной системы.
Сегодня редакция FoodOboz делится с вами пикантным рецептом очень вкусного супа по-китайски с лапшой и огурцами, который внесет особый вкус привычную еда.
Ингредиенты:
свежие грибы –
125 г
лапша – 25 г
растительное масло – 2 ст. л.
соевый соус – 1 ст. л.
зеленый лук –
2 шт.
чеснок – 1 зуб.
огурцы –
1 шт.
соль –
по вкусу
Способ приготовления:
Зеленый лук и чеснок мелко нарежьте и обжарьте на растительном масле около 50 секунд, обязательно это делать в сковороде-вок.
Грибы помойте, нарежьте произвольно, добавьте в сковороду.
Туда же бросьте огурец без семян и жарьте около 5 минут.
После – влейте воду, бросьте лапшу, перемешайте и доведите до кипения.
В самом конце добавьте соевый сок, соль и варите еще 3 минуты.
Подавать суп лучше всего горячим, можно добавить жареный кунжут – по желанию.
Стоит отметить, что грибы можно брать для этого супа – древесные грибы (Муэр), но можно и обычные опята, маслята, лисички и даже шампиньоны.
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