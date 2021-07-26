Грибной суп по-китайски на обед: какие грибы лучше всего добавить

Лучшее блюдо на обед – любой суп на ваш выбор, во-первых готовится он очень быстро, к тому же летом так много свежих и полезных овощей для него, которые достаточно всего лишь – правильно соединить. Во-вторых – супы нужно есть регулярно, ведь они очень полезны для пищеварительной системы.

Сегодня редакция FoodOboz делится с вами пикантным рецептом очень вкусного супа по-китайски с лапшой и огурцами, который внесет особый вкус привычную еда.

Ингредиенты:

свежие грибы – 125 г

лапша – 25 г

растительное масло – 2 ст. л.

Видео дня

соевый соус – 1 ст. л.

зеленый лук – 2 шт.

чеснок – 1 зуб.

огурцы – 1 шт.

соль – по вкусу

Способ приготовления:

Зеленый лук и чеснок мелко нарежьте и обжарьте на растительном масле около 50 секунд, обязательно это делать в сковороде-вок. Грибы помойте, нарежьте произвольно, добавьте в сковороду. Туда же бросьте огурец без семян и жарьте около 5 минут. После – влейте воду, бросьте лапшу, перемешайте и доведите до кипения. В самом конце добавьте соевый сок, соль и варите еще 3 минуты.

Подавать суп лучше всего горячим, можно добавить жареный кунжут – по желанию.

Стоит отметить, что грибы можно брать для этого супа – древесные грибы (Муэр), но можно и обычные опята, маслята, лисички и даже шампиньоны.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как приготовить домашние оладьи с кабачков на завтрак всего за 10 минут.