Лучшее блюдо для обеда – любой суп. Зимой лучше всего готовить более сытные – с мясом, рыбой, овощами, сметаной. А летом – легкие, холодные, например, окрошка.

Кулинар Полина поделилась в Instagram рецептом легкого домашнего супа с плавленным сыром и грибами, который готовится очень быстро.

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Ингредиенты:

куриное

картофель

лук

морковь

шампиньоны

плавленый сыр

соль и перец

Способ приготовления:

1. Отварите куриное филе, порежьте.

2. Лук нарежьте мелким кубиком, морковь натрите, грибы нарежьте слайсами, все вместе обжарьте до золотистости.

3. Картофель порежьте кубиком, бросьте в бульон, добавьте зажарку, филе, плавленый сыр, специи и варите до мягкости картофеля.

Подавайте суп горячим, можно добавить зелень.

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