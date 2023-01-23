Грибной суп с плавленым сыром для обеда за 20 минут: простой рецепт

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
1,7 т.
Грибной суп

Лучшее блюдо для обеда – любой суп. Зимой лучше всего готовить более сытные – с мясом, рыбой, овощами, сметаной. А летом – легкие, холодные, например, окрошка.

Вкусная окрошка

Кулинар Полина поделилась в Instagram рецептом легкого домашнего супа с плавленным сыром и грибами, который готовится очень быстро.

Рецепт супа
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Ингредиенты:

  • куриное
  • картофель
  • лук
  • морковь
  • шампиньоны
  • плавленый сыр
  • соль и перец

Способ приготовления:

1. Отварите куриное филе, порежьте.

Куриное филе для супа

2. Лук нарежьте мелким кубиком, морковь натрите, грибы нарежьте слайсами, все вместе обжарьте до золотистости.

Овощная зажарка

3. Картофель порежьте кубиком, бросьте в бульон, добавьте зажарку, филе, плавленый сыр, специи и варите до мягкости картофеля.

Плавленый сыр

Подавайте суп горячим, можно добавить зелень.

Готовый суп

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