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Грибной суп с плавленым сыром для обеда за 20 минут: простой рецепт
Лучшее блюдо для обеда – любой суп. Зимой лучше всего готовить более сытные – с мясом, рыбой, овощами, сметаной. А летом – легкие, холодные, например, окрошка.
Кулинар Полина поделилась в Instagram рецептом легкого домашнего супа с плавленным сыром и грибами, который готовится очень быстро.
Ингредиенты:
- куриное
- картофель
- лук
- морковь
- шампиньоны
- плавленый сыр
- соль и перец
Способ приготовления:
1. Отварите куриное филе, порежьте.
2. Лук нарежьте мелким кубиком, морковь натрите, грибы нарежьте слайсами, все вместе обжарьте до золотистости.
3. Картофель порежьте кубиком, бросьте в бульон, добавьте зажарку, филе, плавленый сыр, специи и варите до мягкости картофеля.
Подавайте суп горячим, можно добавить зелень.
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