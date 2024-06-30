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Грибы в беконе на мангале: готовим правильный маринад
Грибы в беконе на мангале – это отличное дополнение к шашлыку. Невероятно сочная, нежная и ароматная еда, которая готовится легко и поразит всех своим интересным вкусом.
Как правильно приготовить грибы в беконе на мангале точно знает фудблогер Ольга Рябенко. В Instagram она рассказала, какой маринад следует использовать, чтобы грибы получились просто идеальными.
Ингредиенты
- Шампиньоны – 6 шт
- Бекон сыро-вареный или сыро-копченый – 12 кусков
- Сыр моцарелла – 100 гр
Ингредиенты для маринада
- Майонез – 1 ст.л.
- Соевый соус – 2 ст.л.
- Чеснок – 5 зуб
- Соль
- Перец
- Специи BBQ
- Копченая паприка
Способ приготовления
1. Грибы помыть и очистить от ножек.
2. К грибам добавить все ингредиенты маринада и оставить мариноваться на 30 мин.
3. Сыр порезать кубиком и в каждый гриб положить по кусочку.
4. Гриб завернуть в две пластины бекона и нанизать на шампур.
5. Жарить на мангале до золотистости.
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