Грибы в беконе на мангале – это отличное дополнение к шашлыку. Невероятно сочная, нежная и ароматная еда, которая готовится легко и поразит всех своим интересным вкусом.

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Как правильно приготовить грибы в беконе на мангале точно знает фудблогер Ольга Рябенко. В Instagram она рассказала, какой маринад следует использовать, чтобы грибы получились просто идеальными.

Ингредиенты

Шампиньоны – 6 шт

Бекон сыро-вареный или сыро-копченый – 12 кусков

Сыр моцарелла – 100 гр

Ингредиенты для маринада

Майонез – 1 ст.л.

Соевый соус – 2 ст.л.

Чеснок – 5 зуб

Соль

Перец

Специи BBQ

Копченая паприка

Способ приготовления

1. Грибы помыть и очистить от ножек.

2. К грибам добавить все ингредиенты маринада и оставить мариноваться на 30 мин.

3. Сыр порезать кубиком и в каждый гриб положить по кусочку.

4. Гриб завернуть в две пластины бекона и нанизать на шампур.

5. Жарить на мангале до золотистости.

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