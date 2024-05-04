Грудинка на Пасхальный стол: не требуется много времени на приготовление
Скоро миллионы людей пойдут в церковь, где освятят свои Пасхальные корзины. В каждом из них будет лежать не только паска и яйца, но и много мясных изделий. Конечно, такие изделия можно приобрести в магазине, но не лучше ли приготовить их своими руками?
Фудблогер с ником recepti_dariko считает именно так. Поэтому в Instagram она рассказала рецепт приготовления грудинки, точно понравившийся всем.
Ингредиенты
- Грудинка свиная без кости – 1 кг
- Чеснок – 1 головка
- Соль – 1 ч.л.
- Перец – 1 ч.л.
- Сухой чеснок – 1 ч.л.
- Молотый кориандр – 1 ч.л.
Способ приготовления
1.По всей площади грудинки делаем надрезы и укладываем в них чеснок.
2. Все специи смешиваем в отдельной емкости.
3. Выкладываем на стол 2 листа фольги и сверху – 2 листа пергамента.
4. Выкладываем грудинку на пергамент и натираем ее смесью специй.
5. Заворачиваем грудинку сначала в пергамент, а затем в фольгу.
6. Перекладываем грудку на противень и выпекаем 170 градусов 2 часа.
7. Перекладываем горячую грудку на пищевую пленку и плотно заворачиваем.
8. Обвязываем грудку куском и отправляем в холодильник на ночь.
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