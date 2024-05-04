Скоро миллионы людей пойдут в церковь, где освятят свои Пасхальные корзины. В каждом из них будет лежать не только паска и яйца, но и много мясных изделий. Конечно, такие изделия можно приобрести в магазине, но не лучше ли приготовить их своими руками?

Фудблогер с ником recepti_dariko считает именно так. Поэтому в Instagram она рассказала рецепт приготовления грудинки, точно понравившийся всем.

Ингредиенты

Грудинка свиная без кости – 1 кг

Чеснок – 1 головка

Соль – 1 ч.л.

Перец – 1 ч.л.

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Сухой чеснок – 1 ч.л.

Молотый кориандр – 1 ч.л.

Способ приготовления

1.По всей площади грудинки делаем надрезы и укладываем в них чеснок.

2. Все специи смешиваем в отдельной емкости.

3. Выкладываем на стол 2 листа фольги и сверху – 2 листа пергамента.

4. Выкладываем грудинку на пергамент и натираем ее смесью специй.

5. Заворачиваем грудинку сначала в пергамент, а затем в фольгу.

6. Перекладываем грудку на противень и выпекаем 170 градусов 2 часа.

7. Перекладываем горячую грудку на пищевую пленку и плотно заворачиваем.

8. Обвязываем грудку куском и отправляем в холодильник на ночь.

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