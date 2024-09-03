Баклажаны – идеальный овощ для приготовления вкусной икры, закусок и теплых салатов. Еще из них можно делать лазанью, консервировать со специями и овощами.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из жареных баклажанов, с помидорами, чесноком и зеленью.

Ингредиенты:

баклажан

помидоры

чеснок

грецкие орехи

петрушка

сметана или майонез

соль

приправа хмели-сунели

Способ приготовления:

1. Порежьте кольцами баклажаны и обжарьте до готовности.

2. Помидоры порежьте произвольно.

3. Переложите в миску овощи, добавьте зелень, сметану, специи и орешки, перемешайте.

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