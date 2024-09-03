Грузинский салат из баклажанов и помидоров: рецепт блюда для быстрого ужина

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Рецепт салата

Баклажаны – идеальный овощ для приготовления вкусной икры, закусок и теплых салатов. Еще из них можно делать лазанью, консервировать со специями и овощами.

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Вкусный салат

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из жареных баклажанов, с помидорами, чесноком и зеленью. 

Ингредиенты:

  • баклажан
  • помидоры
  • чеснок
  • грецкие орехи
  • петрушка
  • сметана или майонез
  • соль
  • приправа хмели-сунели

Способ приготовления:

1. Порежьте кольцами баклажаны и обжарьте до готовности.

Жареные баклажаны

2. Помидоры порежьте произвольно.

Приготовление салата

3. Переложите в миску овощи, добавьте зелень, сметану, специи и орешки, перемешайте.

Готовый салат

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