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Грузинский салат из баклажанов и помидоров: рецепт блюда для быстрого ужина
Баклажаны – идеальный овощ для приготовления вкусной икры, закусок и теплых салатов. Еще из них можно делать лазанью, консервировать со специями и овощами.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из жареных баклажанов, с помидорами, чесноком и зеленью.
Ингредиенты:
- баклажан
- помидоры
- чеснок
- грецкие орехи
- петрушка
- сметана или майонез
- соль
- приправа хмели-сунели
Способ приготовления:
1. Порежьте кольцами баклажаны и обжарьте до готовности.
2. Помидоры порежьте произвольно.
3. Переложите в миску овощи, добавьте зелень, сметану, специи и орешки, перемешайте.
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