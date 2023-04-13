Грузинский салат из самых бюджетных продуктов: простой рецепт оригинального блюда

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
1,3 т.
Рецепт салата

Салат – блюдо на все случаи. Готовить их можно как из 2 ингредиентов, так и з 10. Все зависит от того, что вы любите, но основа любого салата – овощи в разном виде: запеченные, жареные, сырые. Специалисты рекомендуют всегда готовить салаты из сезонных продуктов, они будут самыми полезными. 

Салат из капусты и огурцов

Кулинар Виктория поделилась в Instagram рецептом вкусного грузинского салата из овощей, с луком, зеленью и пикантным соусом. 

Рецепт салата
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Ингредиенты:

  • огурцы – 5 шт.
  • помидоры чери – 500 г
  • красный лук – 1 шт.
  • зелень: укроп, кинза – по 1/2 пучка 

Для заправки:

  • перец чили – 1/2 шт.
  • чеснок – 3-4 зуб.
  • орехи – 70 г
  • сметана – 4 ст. л.
  • яблочный уксус – 2 ст. л.
  • соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. Огурцы помойте, почистите от кожуры, порежьте полукольцами.

Огурцы для приготовления салата

2. Помидоры разрежьте пополам.

Свежие помидоры

3. Лук порежьте тонкими полукольцами. Зелень мелко порубите.

Овощи для салата

4. Выложите все в салатник.

Приготовление салата

5. Для заправки: все составляющие поместите в блендер и перебейте до однородности.  

Готовый салат

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