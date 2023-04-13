Грузинский салат из самых бюджетных продуктов: простой рецепт оригинального блюда
Салат – блюдо на все случаи. Готовить их можно как из 2 ингредиентов, так и з 10. Все зависит от того, что вы любите, но основа любого салата – овощи в разном виде: запеченные, жареные, сырые. Специалисты рекомендуют всегда готовить салаты из сезонных продуктов, они будут самыми полезными.
Кулинар Виктория поделилась в Instagram рецептом вкусного грузинского салата из овощей, с луком, зеленью и пикантным соусом.
Ингредиенты:
- огурцы – 5 шт.
- помидоры чери – 500 г
- красный лук – 1 шт.
- зелень: укроп, кинза – по 1/2 пучка
Для заправки:
- перец чили – 1/2 шт.
- чеснок – 3-4 зуб.
- орехи – 70 г
- сметана – 4 ст. л.
- яблочный уксус – 2 ст. л.
- соль – по вкусу
Способ приготовления:
1. Огурцы помойте, почистите от кожуры, порежьте полукольцами.
2. Помидоры разрежьте пополам.
3. Лук порежьте тонкими полукольцами. Зелень мелко порубите.
4. Выложите все в салатник.
5. Для заправки: все составляющие поместите в блендер и перебейте до однородности.
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