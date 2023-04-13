Салат – блюдо на все случаи. Готовить их можно как из 2 ингредиентов, так и з 10. Все зависит от того, что вы любите, но основа любого салата – овощи в разном виде: запеченные, жареные, сырые. Специалисты рекомендуют всегда готовить салаты из сезонных продуктов, они будут самыми полезными.

Кулинар Виктория поделилась в Instagram рецептом вкусного грузинского салата из овощей, с луком, зеленью и пикантным соусом.

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Ингредиенты:

огурцы – 5 шт.

помидоры чери – 500 г

красный лук – 1 шт.

зелень: укроп, кинза – по 1/2 пучка

Для заправки:

перец чили – 1/2 шт.

чеснок – 3-4 зуб.

орехи – 70 г

сметана – 4 ст. л.

яблочный уксус – 2 ст. л.

соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. Огурцы помойте, почистите от кожуры, порежьте полукольцами.

2. Помидоры разрежьте пополам.

3. Лук порежьте тонкими полукольцами. Зелень мелко порубите.

4. Выложите все в салатник.

5. Для заправки: все составляющие поместите в блендер и перебейте до однородности.

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