Грузинский завтрак на скорую руку: рецепт пеновани

Грузины – гениальные люди. Они взяли прекрасное слоеное тесто, добавили туда прекрасный творог, запекли и получили прекрасные пеновани. Полагаю, что вам нужно повторить этот опыт у себя дома. Там и легко, и вкусно, и когда оно горячее, то это любовь. Можно даже наутро сделать, если подготовить начинку заранее и разморозить тесто. Быстро слепили, на 25 минут поставили в духовку, пошли в душ, а оно само и приготовилось. И вот вы даже представить себе не могли, что будете дома завтракать свежей грузинской выпечкой. А оказывается, что все реально.

Перед тем как переходить к рецепту, затронем тему теста. Я за то, чтобы брать готовое и не мучиться. Ибо, поверьте мне, вам не нужно тратить на это день. Только если вы не крейзи, как я, или не фанаты теста.

А теперь рецепт. Килограмм теста размораживаете. Перемешиваете сулугуни и кисломолочный творог (по 350г каждого), яйцо, петрушку, хмели-сунели, соль, перец. Все смешиваете и выкладываете на раскатанное тесто. Перемещаете свои слепки на пергамент, смазываете их яйцом и печете 25-30 минут при 180 градусах.

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Пеновани готовы. Цьом!