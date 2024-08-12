Грузинское чашушули из украинских овощей: добавьте все, что есть на огороде

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Грузинское чашушули из украинских овощей: добавьте все, что есть на огороде

Чашушули – это грузинская адаптация привычного для нас тушеного рагу из овощей и мяса. Но вкус такого блюда очень насыщенный и пряный, потому что в составе много разнообразных пикантных сравнений. Перец, помидоры, лук и зелень. которые вы вырастили в своем огороде, идеально подходят для такого кулинарного шедевра.

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Идея приготовления пикантного грузинского чашушули опубликована на странице кулинара Алекса Миля (mil alexx) в Instagram. Блюдо выглядит изысканно.

Грузинское чашушули из украинских овощей: добавьте все, что есть на огороде

Ингредиенты:

  • телячья вырезка – 1 кг.
  • сладкий перец – 250 г
  • помидор – 500 г
  • лук – 250 г
  • томатная паста – 2 ст.л.
  • аджика – 2 ст.л.
  • масло – 20 г + 50 г сливочного масла
  • соль, хмели-сунели, перец
  • зелень и чеснок – по вкусу

Способ приготовления:

Грузинское чашушули из украинских овощей: добавьте все, что есть на огороде

1. На сковороду влить растительное масло.

2. Выложить нарезанные куски телятины (или говядины) средними кусочками.

3. Жарить 4-5 минут, перемешивая.

Грузинское чашушули из украинских овощей: добавьте все, что есть на огороде

4. Добавить масло и нарезанный лук, перемешивая, жарить 4 минуты.

5. Накрыть крышкой и, периодически перемешивая, тушим на маленьком огне полтора часа.

Грузинское чашушули из украинских овощей: добавьте все, что есть на огороде

6. Если выкипит жидкость – можно долить немного воды.

7. С помидоров снять кожицу и мелко порезать.

Грузинское чашушули из украинских овощей: добавьте все, что есть на огороде

8. Добавить к мясу помидо, перец нарезанный кубиком, по желанию добавить 1 острую перчину.

9. Добавить томатную пасту, 2 ч.л соли, 1 ч.л перца, 2 ч.л хмели-сунели, 2 ст.л. аджики.

Грузинское чашушули из украинских овощей: добавьте все, что есть на огороде

10. Все перемешать и тушить под крышкой еще 30 минут, периодически перемешивая.

11. В конце положить измельченную зелень (петрушку или кинзу) и нарезанный чеснок.

Грузинское чашушули из украинских овощей: добавьте все, что есть на огороде

12. Перемешать, протушить еще 2-3 минуты и подавать.

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