Грузинское чашушули из украинских овощей: добавьте все, что есть на огороде
Чашушули – это грузинская адаптация привычного для нас тушеного рагу из овощей и мяса. Но вкус такого блюда очень насыщенный и пряный, потому что в составе много разнообразных пикантных сравнений. Перец, помидоры, лук и зелень. которые вы вырастили в своем огороде, идеально подходят для такого кулинарного шедевра.
Идея приготовления пикантного грузинского чашушули опубликована на странице кулинара Алекса Миля (mil alexx) в Instagram. Блюдо выглядит изысканно.
Ингредиенты:
- телячья вырезка – 1 кг.
- сладкий перец – 250 г
- помидор – 500 г
- лук – 250 г
- томатная паста – 2 ст.л.
- аджика – 2 ст.л.
- масло – 20 г + 50 г сливочного масла
- соль, хмели-сунели, перец
- зелень и чеснок – по вкусу
Способ приготовления:
1. На сковороду влить растительное масло.
2. Выложить нарезанные куски телятины (или говядины) средними кусочками.
3. Жарить 4-5 минут, перемешивая.
4. Добавить масло и нарезанный лук, перемешивая, жарить 4 минуты.
5. Накрыть крышкой и, периодически перемешивая, тушим на маленьком огне полтора часа.
6. Если выкипит жидкость – можно долить немного воды.
7. С помидоров снять кожицу и мелко порезать.
8. Добавить к мясу помидо, перец нарезанный кубиком, по желанию добавить 1 острую перчину.
9. Добавить томатную пасту, 2 ч.л соли, 1 ч.л перца, 2 ч.л хмели-сунели, 2 ст.л. аджики.
10. Все перемешать и тушить под крышкой еще 30 минут, периодически перемешивая.
11. В конце положить измельченную зелень (петрушку или кинзу) и нарезанный чеснок.
12. Перемешать, протушить еще 2-3 минуты и подавать.
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