Грузинское хачапури без духовки за считанные минуты: жарится на сковородке

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Грузинское хачапури без духовки за считанные минуты: жарится на сковородке

Настоящее грузинское хачапури совсем не обязательно выпекать в духовке. Чтобы значительно сэкономить время, можно пожарить тесто прямо на сковороде. Сырная начинка внутри получится очень мягкой, а сверху будет привлекательная золотистая корочка.

Идея приготовления ленивого хачапури на сковороде опубликована на странице фудблогера Альбины с ником albik.food в Instagram. Сыр лучше всего подходит именно сулугуни – он отлично расплавится.

Грузинское хачапури без духовки за считанные минуты: жарится на сковородке

Ингредиенты:

  • теплое молоко – 220 г
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  • яйца – 1 шт.
  • сахар – 1/2 ч.л.
  • разрыхлитель – 1/2 ч.л.
  • сулугуни – 180 г
  • просеянная мука – 120 г

Способ приготовления:

Грузинское хачапури без духовки за считанные минуты: жарится на сковородке

1. В молоко добавить яйца.

2. Засыпать разрыхлитель.

3. Добавить натертый сыр.

Грузинское хачапури без духовки за считанные минуты: жарится на сковородке

4. Перемешать венчиком.

5. Засыпать просеянную муку.

Грузинское хачапури без духовки за считанные минуты: жарится на сковородке

6. Разровнять массу по сковороде.

7. Жарить с одной стороны на сковороде под крышкой 7-10 минут.

Грузинское хачапури без духовки за считанные минуты: жарится на сковородке

8. Перевернуть и столько же минут жарить с другой стороны.

Грузинское хачапури без духовки за считанные минуты: жарится на сковородке

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