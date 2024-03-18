Грузинское хачапури без духовки за считанные минуты: жарится на сковородке
Настоящее грузинское хачапури совсем не обязательно выпекать в духовке. Чтобы значительно сэкономить время, можно пожарить тесто прямо на сковороде. Сырная начинка внутри получится очень мягкой, а сверху будет привлекательная золотистая корочка.
Идея приготовления ленивого хачапури на сковороде опубликована на странице фудблогера Альбины с ником albik.food в Instagram. Сыр лучше всего подходит именно сулугуни – он отлично расплавится.
Ингредиенты:
- теплое молоко – 220 г
- яйца – 1 шт.
- сахар – 1/2 ч.л.
- разрыхлитель – 1/2 ч.л.
- сулугуни – 180 г
- просеянная мука – 120 г
Способ приготовления:
1. В молоко добавить яйца.
2. Засыпать разрыхлитель.
3. Добавить натертый сыр.
4. Перемешать венчиком.
5. Засыпать просеянную муку.
6. Разровнять массу по сковороде.
7. Жарить с одной стороны на сковороде под крышкой 7-10 минут.
8. Перевернуть и столько же минут жарить с другой стороны.
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