Настоящее грузинское хачапури совсем не обязательно выпекать в духовке. Чтобы значительно сэкономить время, можно пожарить тесто прямо на сковороде. Сырная начинка внутри получится очень мягкой, а сверху будет привлекательная золотистая корочка.

Идея приготовления ленивого хачапури на сковороде опубликована на странице фудблогера Альбины с ником albik.food в Instagram. Сыр лучше всего подходит именно сулугуни – он отлично расплавится.

Ингредиенты:

теплое молоко – 220 г

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яйца – 1 шт.

сахар – 1/2 ч.л.

разрыхлитель – 1/2 ч.л.

сулугуни – 180 г

просеянная мука – 120 г

Способ приготовления:

1. В молоко добавить яйца.

2. Засыпать разрыхлитель.

3. Добавить натертый сыр.

4. Перемешать венчиком.

5. Засыпать просеянную муку.

6. Разровнять массу по сковороде.

7. Жарить с одной стороны на сковороде под крышкой 7-10 минут.

8. Перевернуть и столько же минут жарить с другой стороны.

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