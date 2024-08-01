Гуакамоле из зеленого горошка: как приготовить летнюю освежающую закуску
Классический гуакамоле готовят из авокадо. Но такое блюдо можно сделать из зеленого горошка. Именно сейчас он свежый и сочный, поэтому вкус получится очень удачным.
Идея приготовления гуакамоле из молодого зеленого горошка опубликована на странице фудблогера Юлии Сенич (yuliia.senych) в Instagram. Добавьте много свежайшей зелени.
Ингредиенты:
- свежий молодой горошек – 500 г
- лук – 1 шт.
- лимонный сок – 1 ст.л.
- соевый соус – 2-3 ст.л.
- петрушка – 2-3 стебелька
- чеснок – 2-3 зубчика
- оливковое масло – 2 ст.л.
- соль/перец
- помидоры – 2 шт.
- щепотка красного перца
Способ приготовления:
1. Молодой горошек почистить и добавить к нему лук и петрушку.
2. Взбить блендером в сочетание.
3. К гороховому пюре добавить лимонный сок и оливковое масло.
4. Посолить, поперчить по вкусу, полить соевым соусом.
5. Помидор мелко порезать.
6. Добавить в горошек. Также по желанию можно добавить красный перец.
7. Перемешайте все до сочетания.
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