Классический гуакамоле готовят из авокадо. Но такое блюдо можно сделать из зеленого горошка. Именно сейчас он свежый и сочный, поэтому вкус получится очень удачным.

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Идея приготовления гуакамоле из молодого зеленого горошка опубликована на странице фудблогера Юлии Сенич (yuliia.senych) в Instagram. Добавьте много свежайшей зелени.

Ингредиенты:

свежий молодой горошек – 500 г

лук – 1 шт.

лимонный сок – 1 ст.л.

соевый соус – 2-3 ст.л.

петрушка – 2-3 стебелька

чеснок – 2-3 зубчика

оливковое масло – 2 ст.л.

соль/перец

помидоры – 2 шт.

щепотка красного перца

Способ приготовления:

1. Молодой горошек почистить и добавить к нему лук и петрушку.

2. Взбить блендером в сочетание.

3. К гороховому пюре добавить лимонный сок и оливковое масло.

4. Посолить, поперчить по вкусу, полить соевым соусом.

5. Помидор мелко порезать.

6. Добавить в горошек. Также по желанию можно добавить красный перец.

7. Перемешайте все до сочетания.

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