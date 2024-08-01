Гуакамоле из зеленого горошка: как приготовить летнюю освежающую закуску

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Гуакамоле из зеленого горошка: как приготовить летнюю освежающую закуску

Классический гуакамоле готовят из авокадо. Но такое блюдо можно сделать из зеленого горошка. Именно сейчас он свежый и сочный, поэтому вкус получится очень удачным.

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Идея приготовления гуакамоле из молодого зеленого горошка опубликована на странице фудблогера Юлии Сенич (yuliia.senych) в Instagram. Добавьте много свежайшей зелени.

Гуакамоле из зеленого горошка: как приготовить летнюю освежающую закуску

Ингредиенты:

  • свежий молодой горошек – 500 г
  • лук – 1 шт.
  • лимонный сок – 1 ст.л.
  • соевый соус – 2-3 ст.л.
  • петрушка – 2-3 стебелька
  • чеснок – 2-3 зубчика
  • оливковое масло – 2 ст.л.
  • соль/перец
  • помидоры – 2 шт.
  • щепотка красного перца

Способ приготовления:

Гуакамоле из зеленого горошка: как приготовить летнюю освежающую закуску

1. Молодой горошек почистить и добавить к нему лук и петрушку.

2. Взбить блендером в сочетание.

Гуакамоле из зеленого горошка: как приготовить летнюю освежающую закуску

3. К гороховому пюре добавить лимонный сок и оливковое масло.

Гуакамоле из зеленого горошка: как приготовить летнюю освежающую закуску

4. Посолить, поперчить по вкусу, полить соевым соусом.

Гуакамоле из зеленого горошка: как приготовить летнюю освежающую закуску

5. Помидор мелко порезать.

Гуакамоле из зеленого горошка: как приготовить летнюю освежающую закуску

6. Добавить в горошек. Также по желанию можно добавить красный перец.

Гуакамоле из зеленого горошка: как приготовить летнюю освежающую закуску

7. Перемешайте все до сочетания.

Гуакамоле из зеленого горошка: как приготовить летнюю освежающую закуску

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