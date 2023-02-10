Гуляш с мягким и сочным мясом: к каше, макаронам и картофелю

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
4,9 т.
Гуляш с мягким и сочным мясом: к каше, макаронам и картофелю

С гуляшем даже обычная гречка превратится в аппетитное и сытное блюдо. Но очень важно сделать мясо мягким, не пересушить его. Не достаточно просто пожарить кусочки свинины или говядины и залить соусом.

Идея приготовления сочного гуляша с мягкой говядиной опубликована на странице фудблогера Дарьи с ником recepti_dariko в Instagram. По этой технологии мясо нужно обжарить равномерно с каждой стороны, а уже потом тушить с добавлением мучной зажарки.

Гуляш с мягким и сочным мясом: к каше, макаронам и картофелю
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Ингредиенты:

  • говядина – 700-800 г
  • масло – 2 ст. л.
  • томатная паста – 50 г
  • мука – 1 ст. л.
  • сухой чеснок – 1 ч. л.
  • соль, лавровый лист, перец горошком

Способ приготовления:

Гуляш с мягким и сочным мясом: к каше, макаронам и картофелю

1. Мясо промываем, обсушиваем, нарезаем кубиком примерно 2 на 2 см. На сковороде обжариваем мясо со всех сторон минут 5 для сочности.

Гуляш с мягким и сочным мясом: к каше, макаронам и картофелю

2. Пересыпаем мясо в кастрюлю, в которой будем тушить гуляш, в ту же сковороду добавляем томатную пасту, сухой чеснок, хорошо перемешиваем и обжариваем несколько минут, помешивая.

Гуляш с мягким и сочным мясом: к каше, макаронам и картофелю

3. Вливаем стакан кипятка, хорошо перемешиваем до однородности и вливаем соус в мясо. Накрываем крышкой и тушим 2 часа на самом маленьком огне.

Гуляш с мягким и сочным мясом: к каше, макаронам и картофелю

4. На сухую сковороду высыпаем муку и обжариваем ее до орехового цвета, помешивая. Вливаем по частям стакан холодной воды, постоянно помешиваем до однородности.

Гуляш с мягким и сочным мясом: к каше, макаронам и картофелю

5. Мясо солим, добавляем лавровый лист и перец, заливаем мучную смесь и перемешиваем. Кипятим 5 минут.

Гуляш с мягким и сочным мясом: к каше, макаронам и картофелю

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