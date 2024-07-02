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Густое и вкусное вишневое варенье на зиму: что обязательно нужно добавить при приготовлении
Вишневое варенье можно готовить с сахаром и даже медом. А для яркого вкуса можно добавить другие ягоды, например смородину.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, густого и ароматного вишневого варенья, которое очень просто готовится.
Ингредиенты:
- 500 гр свежей или замороженной вишни
- 170 гр сахара
- 1 ст л с верхом крахмала
- 40 мл холодной воды
Способ приготовления:
1. Вишню засыпьте сахаром, поставьте на медленный огонь и доведите до кипения.
2. В холодную воду всыпьте крахмал, перемешайте до однородности и когда вишня закипит – влейте эту смесь, постоянно помешиваем и варим до загустения.
После этого снимаем с огня и законсервируйте!
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