Вишневое варенье можно готовить с сахаром и даже медом. А для яркого вкуса можно добавить другие ягоды, например смородину.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, густого и ароматного вишневого варенья, которое очень просто готовится.

Ингредиенты:

500 гр свежей или замороженной вишни

170 гр сахара

1 ст л с верхом крахмала

40 мл холодной воды

Способ приготовления:

1. Вишню засыпьте сахаром, поставьте на медленный огонь и доведите до кипения.

2. В холодную воду всыпьте крахмал, перемешайте до однородности и когда вишня закипит – влейте эту смесь, постоянно помешиваем и варим до загустения.

После этого снимаем с огня и законсервируйте!

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