Густое и вкусное вишневое варенье на зиму: что обязательно нужно добавить при приготовлении

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт вишневого джема

Вишневое варенье можно готовить с сахаром и даже медом. А для яркого вкуса можно добавить другие ягоды, например смородину.

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Густое варенье

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, густого и ароматного вишневого варенья, которое очень просто готовится. 

Рецепт варенья

Ингредиенты: 

  • 500 гр свежей или замороженной вишни
  • 170 гр сахара
  • 1 ст л с верхом крахмала
  • 40 мл холодной воды

Способ приготовления: 

1. Вишню засыпьте сахаром, поставьте на медленный огонь и доведите до кипения.

Приготовление варенья

2. В холодную воду всыпьте крахмал, перемешайте до однородности и когда вишня закипит – влейте эту смесь, постоянно помешиваем и варим до загустения.

Сколько варить варенье

После этого снимаем с огня и законсервируйте!

Готовое варенье

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