Если хотите приготовить вкусное, густое и яркое клубничное варенье, не забывайте, что нужно обязательно снимать пену, которая может испортить яркий цвет варенья. А еще добавьте в процессе приготовления желфикс, чтобы варенье было густым.

Кулинар поделилась на YouTube рецептом густого, вкусного клубничного варенья, которое готовится всего три минуты.

Ингредиенты:

Клубника или другие ягоды или фрукты – 1 кг.

Сахар – 0,5 кг

Лимонная кислота – 1/3 ч.л.

Желфикс 2:1 – 1 упаковка (соотношение 2 : 1 означает, что на 2 части ягод или фруктов берем 1 часть сахара)

Способ приготовления:

1. Клубнику помойте, часть порежьте, а из второй части сделайте пюре.

2. Перелейте в сотейник, добавьте порезанную клубнику, всыпьте часть сахара, лимонную кислоту, доведите до кипения, обязательно снимая пену.

3. Смешайте желфикс и сахар, всыпьте в клубнику, варите еще 3 минуты.

4. Разлейте по банкам, законсервируйте и переверните банки.

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