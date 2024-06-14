Густое клубничное варенье за три минуты: рецепт от кулинара

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
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Густое клубничное варенье за три минуты: рецепт от кулинара

Если хотите приготовить вкусное, густое и яркое клубничное варенье, не забывайте, что нужно обязательно снимать пену, которая может испортить яркий цвет варенья. А еще добавьте в процессе приготовления желфикс, чтобы варенье было густым. 

Ароматное варенье

Кулинар поделилась на YouTube рецептом густого, вкусного клубничного варенья, которое готовится всего три минуты. 

Как правильно приготовить варенье

Ингредиенты: 

  • Клубника или другие ягоды или фрукты – 1 кг.
  • Сахар – 0,5 кг
  • Лимонная кислота – 1/3 ч.л.
  • Желфикс  2:1 – 1 упаковка (соотношение 2 : 1 означает, что на 2 части ягод или фруктов берем 1 часть сахара)

Способ приготовления: 

1. Клубнику помойте, часть порежьте, а из второй части сделайте пюре.

Свежая клубника

2. Перелейте в сотейник, добавьте порезанную клубнику, всыпьте часть сахара, лимонную кислоту, доведите до кипения, обязательно снимая пену. 

Приготовление варенья

3. Смешайте желфикс и сахар, всыпьте в клубнику, варите еще 3 минуты.

Сахар для варенья

4. Разлейте по банкам, законсервируйте и переверните банки.

Готовое варенье

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