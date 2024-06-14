Густое клубничное варенье за три минуты: рецепт от кулинара
Если хотите приготовить вкусное, густое и яркое клубничное варенье, не забывайте, что нужно обязательно снимать пену, которая может испортить яркий цвет варенья. А еще добавьте в процессе приготовления желфикс, чтобы варенье было густым.
Кулинар поделилась на YouTube рецептом густого, вкусного клубничного варенья, которое готовится всего три минуты.
Ингредиенты:
- Клубника или другие ягоды или фрукты – 1 кг.
- Сахар – 0,5 кг
- Лимонная кислота – 1/3 ч.л.
- Желфикс 2:1 – 1 упаковка (соотношение 2 : 1 означает, что на 2 части ягод или фруктов берем 1 часть сахара)
Способ приготовления:
1. Клубнику помойте, часть порежьте, а из второй части сделайте пюре.
2. Перелейте в сотейник, добавьте порезанную клубнику, всыпьте часть сахара, лимонную кислоту, доведите до кипения, обязательно снимая пену.
3. Смешайте желфикс и сахар, всыпьте в клубнику, варите еще 3 минуты.
4. Разлейте по банкам, законсервируйте и переверните банки.
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