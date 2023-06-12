Для того чтобы сохранить клубнику на зиму, ее можно не только заморозить, но и приготовить густой домашний джем. Важно, что в процессе приготовления можно обойтись без загустителей и желатина. Здесь нужно знать четкие пропорции клубники и сахара.

Фудблогер Лилия с ником lileklilek2 на своей странице в Instagram поделилась рецептом густого варенья из клубники, в котором остаются целые кусочки ягод.

Ингредиенты:

клубника – 3 кг

сахар – 3 кг

лимон – 1 шт

Способ приготовления:

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1. Клубнику помыть, очистить от плодоножки, разрезать на 4 части.

2. Подготовленную клубнику засыпать сахаром (0,5 кг) и оставить в таком виде на 2-3 часа.

3. Когда пройдет отведенное время, ягоды нужно тщательно перемешать и слить половину образовавшейся жидкости. С нее можно сварить компот или заморозить лед.

4. Получившуюся массу засыпать еще сахаром (1,5 кг) и точечно взбить блендером, но не сильно.

5. Дальше поставить все на слабый огонь и постоянно помешивать, чтобы растворился сахар. Затем нужно увеличить огонь и довести все до кипения, варить 3-5 минут и оставить до полного охлаждения на 6-10 часов.

6. Когда варенье полностью остыло, его нужно снова поставить на огонь, добавить цедру и сок одного лимона. Довести до кипения и варить 3-5 минут.

7. В полученную массу добавить оставшийся сахар и хорошо перемешать до полного растворения сахара.

8. Разлить варенье в стерильные банки, закатать крышками и оставить до полного охлаждения. Готово!

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