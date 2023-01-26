Густой домашний майонез за 5 минут: как правильно готовить соус блендером
Густой, нежный и главный – полезный майонез можно приготовить в домашних условиях. Традиционно его готовят из сырых или вареных яиц или молока и дополняют специями. Весь процесс приготовления занимает всего несколько минут.
Фудблогер Снежана Дудок (snizhana.dudok) на своей странице в Instagram поделилась рецептом и секретами приготовления густого домашнего майонеза.
Ингредиенты:
- яйца – 2 шт
- лимонный сок – 2 ст. л.
- соль – 0,5 ч. л.
- сахар – 0,5–1 ч. л.
- перец – 0,5 ч. л.
- горчица – 2 ч. л.
- масло растительное – 200-300 мл
Способ приготовления:
1. Смешать яйца, соль, сахар, перец, горчицу и лимонный сок. Начать взбивать миксером в течение нескольких минут.
2. Продолжая взбивать, постепенно налить растительное масло. Взбивать еще несколько секунд, чтобы масса стала светлой и густой.
3. Готовый майонез хранить в холодильнике.
Важные моменты:
- Желательно готовить майонез в чаше блендера или в высокой банке, чтобы масса не расплывалась.
- Все ингредиенты должны быть комнатной температуры.
- Блендер нужно поставить точно сверху на яйца, взбивать на малой скорости и не поднимать до тех пор пока не начнет появляться белая масса. Только после этого можно приподнять блендер.
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