Густой, нежный и главный – полезный майонез можно приготовить в домашних условиях. Традиционно его готовят из сырых или вареных яиц или молока и дополняют специями. Весь процесс приготовления занимает всего несколько минут.

Фудблогер Снежана Дудок (snizhana.dudok) на своей странице в Instagram поделилась рецептом и секретами приготовления густого домашнего майонеза.

Ингредиенты:

яйца – 2 шт

лимонный сок – 2 ст. л.

соль – 0,5 ч. л.

сахар – 0,5–1 ч. л.

перец – 0,5 ч. л.

горчица – 2 ч. л.

масло растительное – 200-300 мл

Способ приготовления:

1. Смешать яйца, соль, сахар, перец, горчицу и лимонный сок. Начать взбивать миксером в течение нескольких минут.

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2. Продолжая взбивать, постепенно налить растительное масло. Взбивать еще несколько секунд, чтобы масса стала светлой и густой.

3. Готовый майонез хранить в холодильнике.

Важные моменты:

Желательно готовить майонез в чаше блендера или в высокой банке, чтобы масса не расплывалась.

Все ингредиенты должны быть комнатной температуры.

Блендер нужно поставить точно сверху на яйца, взбивать на малой скорости и не поднимать до тех пор пока не начнет появляться белая масса. Только после этого можно приподнять блендер.

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