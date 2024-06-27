Густой джем из черники: что обязательно нужно добавить в основу для идеальной консистенции

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
324
Густой джем из черники: что обязательно нужно добавить в основу для идеальной консистенции

Очень часто ягодное варенье получается слишком жидким, но это можно очень легко исправить – достаточно всего лишь добавить при варке загуститель. 

Видео дня
Как правильно приготовить варенье

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень густого, ароматного и очень вкусного джема из полезной черники.

Рецепт джема

Ингредиенты:

  • ягоды – 1 кг
  • сахар – 1 кг
  • загуститель 

Способ приготовления: 

1. Ягоды помойте, перебейте блендером до однородности.

Ягодное пюре

2. Перелейте ягодную смесь в кастрюлю, добавьте загуститель, доведите до кипения постоянно помешивая.

Приготовление ягодного джема

3. Всыпьте сахар и снова доведите до кипения, варите после еще 5-7 минут. 

Сколько варить джем

4. Разлейте горячий джем в банки и переверните вверх дном.

Готовый джем

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинапродуктырецепт

Сейчас мы готовим

Все рецепты