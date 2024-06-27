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Густой джем из черники: что обязательно нужно добавить в основу для идеальной консистенции
Очень часто ягодное варенье получается слишком жидким, но это можно очень легко исправить – достаточно всего лишь добавить при варке загуститель.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень густого, ароматного и очень вкусного джема из полезной черники.
Ингредиенты:
- ягоды – 1 кг
- сахар – 1 кг
- загуститель
Способ приготовления:
1. Ягоды помойте, перебейте блендером до однородности.
2. Перелейте ягодную смесь в кастрюлю, добавьте загуститель, доведите до кипения постоянно помешивая.
3. Всыпьте сахар и снова доведите до кипения, варите после еще 5-7 минут.
4. Разлейте горячий джем в банки и переверните вверх дном.
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