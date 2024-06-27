Очень часто ягодное варенье получается слишком жидким, но это можно очень легко исправить – достаточно всего лишь добавить при варке загуститель.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень густого, ароматного и очень вкусного джема из полезной черники.

Ингредиенты:

ягоды – 1 кг

сахар – 1 кг

загуститель

Способ приготовления:

1. Ягоды помойте, перебейте блендером до однородности.

2. Перелейте ягодную смесь в кастрюлю, добавьте загуститель, доведите до кипения постоянно помешивая.

3. Всыпьте сахар и снова доведите до кипения, варите после еще 5-7 минут.

4. Разлейте горячий джем в банки и переверните вверх дном.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: