Густой томатный суп с клецками: рецепт бюджетного блюда для всей семьи

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Рецепт супа

Супы могут быть идеальным блюдом для обеда и ужина. Для более сытного варианта добавьте мясо, рыбу, овощи, а также макароны.

Домашний суп

Редакция FoodOboz делится рецептом вкусного супа из телятины, с овощами, зеленым луком и галушками.

Сытный суп для обеда
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Ингредиенты:

  • телятина (можно и другое мясо) – 350 г
  • сливочное масло – 10г
  • масло – 10 г
  • помидор – 1 шт.
  • картофель – 4 шт.
  • морковь – 1 шт.
  • пучок зеленого лука
  • чеснок – 1 зуб.
  • томатная паста – 1 ст. л.
  • вода 
  • соль, перец, паприка – по вкусу

Клецки:

  • мука – 80 г
  • яйцо – 1 шт.
  • соль – щепотка

Способ приготовления:

1. Порежьте мясо кубиком и обжарьте.

Мясо для блюда

2. Добавьте овощи, томатную пасту, чеснок, соль, перец, чеснок и влейте воду, готовьте под крышкой.

 3. Смешайте муку с яйцом и солью, раскатайте тесто и порежьте маленькими кусками, добавьте клецки и готовьте под крышкой. 

Готовый суп

При подаче добавьте зелень!

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