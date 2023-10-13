Супы могут быть идеальным блюдом для обеда и ужина. Для более сытного варианта добавьте мясо, рыбу, овощи, а также макароны.

Редакция FoodOboz делится рецептом вкусного супа из телятины, с овощами, зеленым луком и галушками.

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Ингредиенты:

телятина (можно и другое мясо) – 350 г

сливочное масло – 10г

масло – 10 г

помидор – 1 шт.

картофель – 4 шт.

морковь – 1 шт.

пучок зеленого лука

чеснок – 1 зуб.

томатная паста – 1 ст. л.

вода

соль, перец, паприка – по вкусу

Клецки:

мука – 80 г

яйцо – 1 шт.

соль – щепотка

Способ приготовления:

1. Порежьте мясо кубиком и обжарьте.

2. Добавьте овощи, томатную пасту, чеснок, соль, перец, чеснок и влейте воду, готовьте под крышкой.

3. Смешайте муку с яйцом и солью, раскатайте тесто и порежьте маленькими кусками, добавьте клецки и готовьте под крышкой.

При подаче добавьте зелень!

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