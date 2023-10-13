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Густой томатный суп с клецками: рецепт бюджетного блюда для всей семьи
Супы могут быть идеальным блюдом для обеда и ужина. Для более сытного варианта добавьте мясо, рыбу, овощи, а также макароны.
Редакция FoodOboz делится рецептом вкусного супа из телятины, с овощами, зеленым луком и галушками.
Ингредиенты:
- телятина (можно и другое мясо) – 350 г
- сливочное масло – 10г
- масло – 10 г
- помидор – 1 шт.
- картофель – 4 шт.
- морковь – 1 шт.
- пучок зеленого лука
- чеснок – 1 зуб.
- томатная паста – 1 ст. л.
- вода
- соль, перец, паприка – по вкусу
Клецки:
- мука – 80 г
- яйцо – 1 шт.
- соль – щепотка
Способ приготовления:
1. Порежьте мясо кубиком и обжарьте.
2. Добавьте овощи, томатную пасту, чеснок, соль, перец, чеснок и влейте воду, готовьте под крышкой.
3. Смешайте муку с яйцом и солью, раскатайте тесто и порежьте маленькими кусками, добавьте клецки и готовьте под крышкой.
При подаче добавьте зелень!
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