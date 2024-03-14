Банош – колоритное украинское блюдо, основа которого – кукурузная крупа, сметана, молоко. Яркого вкуса блюду придадут шкварки и жареные грибы.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного баноша из кукурузной крупы, с жареным салом и сыром.

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Ингредиенты:

кукурузная крупа – 150 г

сметана жирная – 200 мл

молоко – 300 мл

шампиньоны – 150 г

сало/грудинка – 150 г

брынза – 150 г

лук – 1-2 шт.

соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. Поджарьте сало/грудинку. Уберите шкварки и пожарьте грибы с луком.

2. В кастрюлю положите сметану с молоком, размешайте, посолите. Поставьте на небольшой огонь чтобы закипело и добавьте промытую кукурузную крупу, варите до готовности крупы и густого состояния – 15-25 минут.

3. Выложите в миску, сверху грибы, шкварки и сверху посыпьте брынзой.

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