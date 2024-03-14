Видео дня
Гуцульский банош со шкварками, грибами и брынзой: как правильно готовить колоритное блюдо
Банош – колоритное украинское блюдо, основа которого – кукурузная крупа, сметана, молоко. Яркого вкуса блюду придадут шкварки и жареные грибы.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного баноша из кукурузной крупы, с жареным салом и сыром.
Ингредиенты:
- кукурузная крупа – 150 г
- сметана жирная – 200 мл
- молоко – 300 мл
- шампиньоны – 150 г
- сало/грудинка – 150 г
- брынза – 150 г
- лук – 1-2 шт.
- соль – по вкусу
Способ приготовления:
1. Поджарьте сало/грудинку. Уберите шкварки и пожарьте грибы с луком.
2. В кастрюлю положите сметану с молоком, размешайте, посолите. Поставьте на небольшой огонь чтобы закипело и добавьте промытую кукурузную крупу, варите до готовности крупы и густого состояния – 15-25 минут.
3. Выложите в миску, сверху грибы, шкварки и сверху посыпьте брынзой.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: