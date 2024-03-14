Гуцульский банош со шкварками, грибами и брынзой: как правильно готовить колоритное блюдо

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
393
Гуцульский банош со шкварками, грибами и брынзой: как правильно готовить колоритное блюдо

Банош – колоритное украинское блюдо, основа которого – кукурузная крупа, сметана, молоко. Яркого вкуса блюду придадут шкварки и жареные грибы. 

Вкусный банош из кукурузной крупы

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного баноша из кукурузной крупы, с жареным салом и сыром. 

Рецепт баноша
Видео дня

Ингредиенты: 

  • кукурузная крупа – 150 г
  • сметана жирная – 200 мл
  • молоко – 300 мл
  • шампиньоны – 150 г
  • сало/грудинка – 150 г
  • брынза – 150 г
  • лук – 1-2 шт. 
  • соль – по вкусу

Способ приготовления: 

1. Поджарьте сало/грудинку. Уберите шкварки и пожарьте грибы с луком.

Жареные грибы с луком и салом

2. В кастрюлю положите сметану с молоком, размешайте, посолите. Поставьте на небольшой огонь чтобы закипело и добавьте промытую кукурузную крупу, варите до готовности крупы и густого состояния – 15-25 минут. 

Приготовление баноша

3. Выложите в миску, сверху грибы, шкварки и сверху посыпьте брынзой.

Готовый банош

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты